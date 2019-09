Estira-i-arronsa entre la Protectora i l'Ajuntament de Figueres per unes factures

La Protectora d'Animals i Plantes de Figueres ha reclamat, a través de dos escrits a l'Ajuntament de la ciutat, el pagament d'unes factures pendents per valor de 16.647,51 euros. El president de la Protectora, Alberto Márquez, ha dit que «el deute correspon al servei temporal de recollida de gossos abandonats». La regidora d'Organització-Contractació i Medi Ambient, Sònia Trilla, afirma que, a l'Ajuntament, li consten les factures, però que el seu pagament depèn d'un tràmit. En aquest sentit, segons Trilla, la Protectora no ha adjuntat la documentació que justifica l'import de cada factura. «Hem requerit d'ofici a la Protectora els justificants corresponent a cada import i un cop disposem d'aquesta documentació podrem procedir a fer el pagament», ha comentat Sònia Trilla.

En un dels escrits que la Protectora ha enviat a l'Ajuntament, per mitjà de l'advocat Antonio Segura, s'exposa: «Requerim que en el termini d'una setmana des de la recepció d'aquesta carta es faci efectiva la citada quantitat total, ja que, en cas contrari, em veuré obligat a reclamar-la per la via judicial, amb els seus interessos, despeses i costes».

En el darrer escrit, firmat per Alberto Márquez, es comunica a l'Ajuntament que no poden aportar ni noms ni dades d'adoptants de gossos d'acord amb la Llei de Protecció de Dades i que, juntament amb les factures, s'adjunten els imports pels serveis veterinaris. Márquez diu que si el 30 de setembre l'Ajuntament no ha fet els pagaments, el tema es traslladarà als jutjats.