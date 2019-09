Ciutadans demana la sortida del PSC del govern de Figueres

El portaveu a Figueres, Héctor Amelló, recorda que tant l'alcaldessa com el seu partit, ERC, estan donant suport explícit «a investigats per preparar accions violentes a Catalunya»

«No pot ser que el senyor Pere Casellas i el PSC estiguin donant suport a aquells que es manifesten en favor d'unes persones investigades per terrorisme i que presumptament volen posar en risc Catalunya atemptant contra la convivència i l'estat de dret». Amb aquesta contundència s'ha manifestat el portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, per a demanar al PSC que surti de forma immediata del govern «per dignitat democràtica» i eviti mantenir el pacte per a governar amb uns partits «que ahir es van negar a condemnar la violència, el totalitarisme i el terrorisme».

Amelló ha recordat que durant el ple del Parlament de Catalunya celebrat ahir, tant ERC com la CUP, «partits soci de govern del PSC a Figueres, van donar suport explícit a uns detinguts investigats per terrorisme i per preparar accions violentes a Catalunya». Sobre aquest tema, el portaveu liberal ha assenyalat com l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, «va donar suport públicament» als investigats. «El PSC no pot ser còmplice d'aquells grups que emparen la violència», ha destacat Amelló.

El portaveu de la formació taronja considera que el PSC no hauria d'estar governant "amb aquells partits que demanen l'expulsió de la Guàrdia Civil a Catalunya o que veuen bé que a la Policia Nacional de Figueres li vandalitzin la comissaria" i per això ha convidat Casellas a "venir a l'oposició i plantar cara democràticament als partits que estan fracturant la societat catalana i estan tornant a les formes de quan van donar el cop a la democràcia".