Roses fa una crida perquè els avis i àvies centenaris rebin la Medalla Centenària

L'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de Roses posa en coneixement de la ciutadania que, a partir d'ara, realitzarà les gestions necessàries perquè els avis i les àvies de Roses que compleixin 100 anys i així ho desitgin, rebin la Medalla Centenària de la Generalitat de Catalunya.

Familiars i amics de residents a Roses que hagin complert 100 anys d'edat o estiguin a punt de complir-los, poden posar-se en contacte amb l'Àrea d'Acció Social, situada a la Casa del Mar (al costat del Teatre Municipal), des d'on es tramitarà la sol·licitud amb la Generalitat i s'organitzarà l'acte de lliurament.

L'objectiu és que tots els avis i àvies que així ho desitgin comptin amb un petit d'acte d'homenatge, coincidint amb una efemèride tan important com és celebrar el centenari del seu naixement. L'acte de lliurament de la Medalla es farà d'acord amb la voluntat dels propis interessats i de les seves famílies i s'adequarà a les seves necessites. Pot consistir en una visita domiciliària per fer-ne entrega, una recepció a la sala de plens de l'Ajuntament, etc.

La Medalla Centenària és un reconeixement que atorga, prèvia sol·licitud, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a totes les persones residents a Catalunya que hagin complert 100 anys d'edat o estiguin a punt de complir-los. Es tracta d'una medalla commemorativa personalitzada, gravada amb el nom de la persona i l'any de celebració del seu centenari.

L'Ajuntament de Roses es vol així sumar a aquesta iniciativa i retre homenatge a la gent gran, oferint-se a realitzar les gestions necessàries per al lliurament de la medalla i a organitzar l'acte de lliurament més adient en cada cas.