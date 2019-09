El Port de la Selva necessita «conscienciació» per estalviar aigua en plena crisi climàtica

El Port de la Selva pateix des de fa anys problemes recurrents en el subministrament d'aigua. El municipi s'abasteix d'un aqüífer propi però la falta de pluges que en els darrers temps s'han accentuat han provocat en diverses ocasions la salinització de l'aqüífer i han obligat a l'Ajuntament a adoptar mesures restrictives. A finals d'aquest estiu i malgrat haver pres una solució provisional connectant amb la xarxa de Llançà, han hagut de tornar a recomanar a les poblacions de risc no veure aigua de l'aixeta. L'alcalde, Josep Maria Cervera, espera que les precipitacions registrades els últims dies permetin aixecar les restriccions ben aviat però diu que cal estar preparats per un futur on les pluges siguin cada vegada menys freqüents i més torrencials. "Podem prendre mesures però queda clar que l'emergència climàtica hi és i que haurem de treure el màxim rendiment dels recursos que tenim. Cal conscienciació", assegura.

A finals dels anys 90, la zona del Cap de Creus registrava unes precipitacions anuals del voltant de 600 litres per metre quadrat. Vint anys després, i en el millor dels casos, les pluges han deixat entre 400 i 500 litres, en el pitjor: entre 300 i 400. La sequera serà, precisament, una de les conseqüències més evidents del canvi climàtic, que aquesta setmana torna a estar sobre la taula amb mobilitzacions per fer visible la situació d'emergència coincidint amb la Cimera sobre l'Acció Climàtica de l'ONU.

A l'Alt Empordà, la majoria dels municipis de la comarca s'abasteixen de l'embassament de Darnius-Boadella i d'altres conques. Però el Port de la Selva ho fa a través d'un aqüífer. En els últims anys, la disminució de pluges han provocat la seva salinització i han obligat a fer restriccions. La més important, l'estiu passat. L'Ajuntament va haver de llogar durant diversos mesos una dessalinitzadora per fer front als alts nivell de salinització de l'aqüífer. Una mesura amb "un alt cost econòmic i energètic".

Aquesta temporada van adoptar una mesura "provisional": connectar-se a la xarxa de Llançà. La solució definitiva ha de passar per fer-ho amb la de Cadaqués, que connectada a Roses, disposa de suficient aigua per abastir els dos municipis però el procés té una tramitació llarga i, a hores d'ara, s'està elaborant el pla especial que ho ha de fer possible.

Mentrestant la connexió provisional ha servit des de la primavera per deixar descansar l'aqüífer. Malgrat això, a finals d'agost la salinització, juntament amb la incapacitat de la xarxa per abastir en al 100% els dos municipis turístics, ha provocat que s'apliquessin noves recomanacions per a la població de risc. Cervera diu que esperen que les pluges dels darrers dies permetin aixecar-les ben aviat i que la connexió amb Llançà serveixi per poder tornar a posar en marxa la regeneració d'aigua a través del projecte 'DEMOWARE'.



Regenerar l'aigua, el futur



El sistema, que tanca el cicle de l'aigua i convertia el municipi en "autosuficient", permet que un cop utilitzada, torni a la depuradora, se' separi una part que passa per uns filtres i s'enviï al dipòsit. Des d'allà i sense abocar-hi clor, es dirigeix a unes basses de filtratge construïdes artificialment que filtren l'aigua cap a l'aqüífer. Aquest procés permet que l'aigua recuperi les seves propietats minerals i es barregi amb la resta.

El problema arriba quan s'ha salinitzat l'aquïfer. El sistema no es pot fer servir perquè suposaria abocar aigua salada al circuït. Des del 2018, el projecte està aturat i la previsió és poder-lo tornar a posar en funcionament aquest hivern. "El temps que va funcionar va permetre generar un 15% del consum anual que tenim", assegura l'alcalde. Per això, diu, aquesta és la seva aposta de futur.



Aprofitar els recursos i canviar hàbits



Per a l'alcalde, la situació excepcional i "d'aïllament hídric" del Port de la Selva ha propiciat que s'hagin hagut de prendre mesures abans però creu que l'aprofitament dels recursos i la regeneració serà el camí de futur que haurà de seguir tothom.

"La tendència és que cada cop hi hagi menys pluges i que les que hi hagi siguin fortes. Hem d'estar preparats perquè nosaltres ens hi veiem obligats ara però, a la llarga, ho haurem de fer tots", insisteix.

En aquest sentit, diu que "l'emergència climàtica" és una realitat i que cal també molta "conscienciació". Cervera diu que la població no ha augmentat en els últims anys però que els consums es mantenen des del 2010. Al municipi, diu, es consumeixen uns 300 milions de litres l'any, 2,5 dels quals en dies de màxima afluència del mes d'agost. "Amb les restriccions tampoc ha baixat gaire. Falta conscienciació", afegeix.

De fet, diu que les ordenances ja contemplen una pujada del preu quan se superen els consums que es consideren normals, "però encara hi ha molta gent que diu que ho pot pagar". Per això, a les noves ordenances estan estudiant noves mesures i recorda que un cop estiguin connectats amb Cadaqués, els preus necessàriament pujaran perquè l'aigua ja no serà de "km 0".

"Potser ens hem de replantejar si cal dutxar-se a la platja cada cop que sortim de l'aigua o si hem de regar els jardins com ho fem, o potser fer-nos a la idea que no podem tenir un jardí com el tenen al nord d'Europa", assegura.