Figueres i Empúries acullen la jornada central del 'Science Needs you!'

Després de tota una setmana escalfant motors amb una bateria d'actes previs, Figueres i Empúries acullen aquest dissabte 28 de setembre la jornada principal de la quarta edició de l'activitat de divulgació científica 'Science Needs You!'.

Com ja s'ha explicat hi ha un leit motive que vertebra totes les activitats i un personatge històric protagonista. Enguany es tracta de la segona revolució quàntica i la dues vegades premi Nobel Marie Sk?odowska Curie.

Les activitats de dissabte es repartiran entre dues poblacions, al matí (de 9.30 a 13.40 hores) a l'Auditori dels Caputxins de Figueres; i al vespre (de 20.15 a 24h), al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries de l'Escala.

La jornada del matí inclourà les conferències 'Computació quàntica', de José Ignacio Latorre, catedràtic de Física Teòrica de la Universitat de Barcelona (UB) i leader del grup d'investigació de computació quàntica al Barcelona Supercomputing Center (BSC); 'Quanta quàntica!', a càrrec d'Anna Sanpera, professora d'Investigació del Grup d'Informació Quàntica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); i 'Simulacions quàntiques: una finestra al món molecular', amb Mariona Sodupe, catedràtica de Química i Física de la UAB. L'acte acabarà amb la taula rodona 'Els reptes actuals de la Física Quàntica', moderada per Toni Hernàndez, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que comptarà amb els tres anteriors ponents a més d'Albert Bramon Planas, catedràtic emèrit de Física Teòrica de la UAB.

A la tarda, a les ruïnes d'Empúries, a la plaça dels Temples, se celebrarà la taula rodona 'Marie Curie i Lise Meitner: dues pioneres als inicis de la Revolució Quàntica', amb Albert Bramon Planas i Núria Salán, subdirectora de l'Estudiantat de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa de la UPC i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). Se servirà un pica-pica i la jornada acabarà amb l'obra de teatre "La festa del segle", del dramaturg Alejo Levis, comèdia amb lectura dramatitzada basada en una anècdota de la vida de Stephen Hawking, a càrrec de la companyia empordanesa "La Llarga".

SNY-Science Needs You! (la Ciència us necessita!) és un esdeveniment de divulgació científica promogut per l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC), que compta amb el suport de l'Ajuntament de Figueres, la Conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de l'Escala, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries i la Fundació Gala-Salvador Dalí, juntament amb altres institucions i entitats. El seu objectiu principal és presentar la Ciència com la gran aventura i un repte pels éssers humans, i també com el principal motor de desenvolupament tecnològic, benestar i coneixement. Durant el SNY es combinen presentacions de científics de primer nivell amb activitats culturals.