La casa urbana en època medieval i moderna centra el III Seminari Internacional d'Arqueologia de Roses

La Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Roses, amb la col·laboració de la Fundació AGBAR, organitza els dies 3 i 4 d'octubre el III Seminari Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna, dedicat a l'estudi de "La casa urbana al nord-oest de la Mediterrània en època medieval i moderna". Les ponències es realitzaran a Ca l'Anita i per assistir-hi (seminari gratuït), només cal inscriure's prèviament a cat.rosesarqueologia@udg.edu.

El seminari se centra en l'anàlisi i debat de la casa urbana en època medieval, en el marc d'un espai ampli, però acotat, el nord-oest de la Mediterrània. L'objectiu és el d'aprofundir en el coneixement de l'articulació d'aquests espais, les seves característiques i usos, i els canvis al llarg del temps. L'estudi es fa a partir d'experiències i casos concrets, analitzant similituds i diferències a nivell local i regional d'uns edificis que s'analitzen des del punt de vista arqueològic i patrimonial, però que encara marquen en bona mesura la configuració urbana actual. De fet, molts d'ells són encara visibles, més o menys emmascarats, en l'urbanisme dels cascs històrics de pobles i ciutats.

Al seminari hi participaran com a ponents investigadors catalans, francesos i italians de reconegut prestigi, que analitzaran el coneixement arqueològic de la casa urbana a territoris com el nord d'Itàlia, França o l'àrea catalana, a través de casos concrets com els de Pàdua, Bolònia, Avinyó, Perpinyà, Barcelona, Girona o la pròpia Roses, entre d'altres.

Els Seminaris (SIAMM) estan concebuts com un espai d'intercanvi i debat on compartir, comparar i discutir experiències i realitats històriques diverses amb un enfocament històric i arqueològic. Per aquesta raó, cada seminari s'estructura amb conferències generals de presentació de la temàtica i ponències en les quals s'analitzen casos i aspectes concrets.

L'objectiu final és el de posar en contacte investigadors de diferents països per crear, a través del debat, complicitats que puguin desembocar en projectes internacionals conjunts, a més de fomentar el coneixement a nivell nacional i internacional de la recerca arqueològica d'època medieval i moderna.

Ponents participants al seminari:

-Dra. Florence Journot: Maitre de conférences de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

-Dr. Andrea Augenti,professor, Universitá di Bologna

-Dr. Aymat Catafau: Maitre de conférences Université Perpignan-Via Domitia

-Dra.Alexandra Chavarria: professora Universitá degli studi di Padova

-Dr. Reinald Gonzàlez, Universitat de Barcelona, Veclus.

-François Guyonnet: Conservadorr de Patrimoni. Director de Patrimoni. Mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue

-Dra. Montserrat Mataró: Servei de Patrimoni arqueològic de la generalitat de Catalunya

-Carme Miró: Responsable Pla Barcino del Servei d'Arqueologia de Barcelona - ICUB.

-Dr. Josep Maria Nolla: catedràtic emèrit de la Universitat de Girona

-Dra.I mma Ollich: Professora emèrita de la Universitat de Barcelona

-Dra. Anna Maria Puig: Arqueòloga, directora de les excavacions a la ciutadella de Roses entre 1993 i 2011.

-Isabelle Rémy: arqueòloga, Institut National de Recherches Archéologiques Préventives de França

-Dr. Jordi Sagrera: arqueòleg, Universitat de Girona

-Dr. Federico Zoni, professor Universitá di Bologna