Roses inicia les obres per a la creació del nou correcan

Roses acaba d'iniciar les obres per a la creació d'una àrea d'esbarjo de gossos situat a l'olivar municipal de la Gran Via de Pau Casals. El projecte, un dels escollits per votació popular en el procés de Pressupostos Participatius de Roses, permet introduir un nou concepte de parc urbà a la població, amb zones de joc i activitats per als animals, d'estada per als propietaris, i amb l'equipació sanitària necessària per mantenir net tot l'espai.

Les àrees d'esbarjo per a gossos són espais on aquests poden per passejar lliurament sense corretja, pensats per socialitzar i relacionar-se amb altres gossos, a més de facilitar la convivència entre els propietaris d'aquests animals de companyia.

Per garantir la seguretat d'animals i vianants, tot l'espai estarà envoltat per una tanca perimetral per evitar la fugida dels animals i que aquests puguin córrer lliurement a l'interior del parc. El circuit correcan incorporarà dues plataformes amb elements de joc per facilitar l'activitat física i la diversió dels animals. A més, el projecte contempla el condicionament de l'espai amb bancs i zones d'ombra per als propietaris.

Els treballs s'han iniciat amb els moviments de terres i demolició dels elements innecessaris, per continuar amb el terraplenat que permetrà la creació de les dues terrasses que formaran l'espai, que es delimitaran lateralment amb murs de contenció. A continuació, es pavimentarà la zona d'esbarjo amb sauló, s'instal·larà tot l'enllumenat necessari, així com la xarxa d'aigua potable. Cal destacar la incorporació d'una xarxa de reg sanitària, que permetrà netejar tota la superfície del parc a través d'una desena d'aspersors.

El mobiliari del parc estarà integrat per 4 espais de jocs tipus «agility», a més d'una font amb abeurador per a gossos, bancs, papereres, dispensadors de bosses i la senyalització informativa necessària amb les normes d'ús de l'espai.

Les obres han estat adjudicades per un import de 71.000 € i tenen prevista una durada de 2 mesos.