El Consell de l'Alt Empordà demana finançament per a acabar la deixalleria comarcal

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha celebrat el ple ordinari corresponent al mes de setembre. En la sessió s'han aprovat expedients com la demanda d'una subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a l'execució de la segona fase del Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà, l'aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2020 o la declaració de Bé Cultural d'Interès Local de diversos edificis de la comarca.

Per unanimitat s'ha aprovat la petició d'una subvenció a l'ARC per poder fer efectiva la segona fase constructiva del Centre de Tractament de Residus. Tot i que el consell comarcal, l'any 2008, ja va signar un conveni amb l'ARC fent efectiu el compromís en relació al finançament de la nova infraestructura, l'expedient de ratificació de l'acord que es va prendre en junta de govern el passat mes d'abril permetrà fer efectiva la demanda i que les obres comencin tan aviat com s'aprovi la subvenció.

Previsiblement, la resolució d'atorgament d'aquesta dotació econòmica arribarà abans d'acabar l'any i serà llavors quan es podran començar les obres de la segona fase. El pressupost d'aquesta fase és de 5.422.539,30 euros essent la construcció de la deixalleria comarcal i el centre administratiu el concepte de més quantia amb 3.018.950 euros. Un cop s'hagi executat aquesta obra la seguiran d'altres de menys calat com l'edificació d'una caseta de control i un magatzem (209.389 euros) que substituirà l'actual i permetrà registrar l'accés de tot el complex i el tancament de la façana nord que permetrà menys interferència de la tramuntana en el refinament del compost (139.776,1 euros).

El projecte també preveu mesures per mantenir l'equilibri mediambiental. Així doncs s'invertiran 30.090 i 50.000 euros en la instal·lació d'elements dissuasius pels ocells en les cobertes de les naus i l'adequació de l'entorn amb un projecte de restauració dels espais preservant la zona com a un corredor biològic entre dos espais naturals.

Un dels elements centrals del nou centre de tractament és l'acció divulgativa i de sensibilització. Per aquest motiu hi ha la previsió d'allargar la passarel·la de visites per tal que els grups de visitants puguin veure totes les instal·lacions des d'un espai adequat i segur. Una partida de comunicació i educació ambiental mantindrà al dia els espais expositius per tal de difondre a la ciutadania la labor que es desenvolupa al Centre de Tractament de Residus.



Ordenances fiscals



Els consellers i conselleres també han aprovat inicialment (amb les abstencions del grup d'ERC i la CUP) la relació dels nous preus públics i taxes dels serveis que presta el Consell Comarcal per al 2020. Com és prescriptiu, aquest expedient se sotmetrà a exposició pública i s'aprovarà definitivament un cop es resolguin les reclamacions i suggeriments, si n'hi ha.

En línies generals es mantenen els preus i taxes i tan sols s'apugen alguns conceptes en els quals s'han aplicat la puja de l'IPC i l'increment de costos de personal que preveu la llei de pressupostos de l'Estat. És el cas, per exemple, d'alguns serveis que el consell comarcal presta als ajuntaments com l'elaboració d'informes.

Els preus i taxes que més afecten a la ciutadania, com tots aquells que van relacionats amb l'àrea de Benestar Social, es mantenen i no es veuran afectats.



Tres edificis declarats BCIL

El plenari ha aprovat els expedients que declaren Bé Cultural d'Interès Local l'edifici del casino Societat l'Amistat de Cadaqués, l'edifici Torre Estela d'Agullana i l'edifici de l'antic Ajuntament de Portbou.

El Consell Comarcal també ha dictaminat favorablement el nomenament de representants en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència de la corporació comarcal.