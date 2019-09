Castelló d'Empúries s'adhereix a la vaga per l'emergència climàtica

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'adhereix aquest divendres 27 de setembre a la vaga per l'emergència climàtica. Organitzacions i diferents col·lectius de la societat Civil donaran suport a aquesta iniciativa. Davant la necessitat d'actuar de manera responsable i afrontar la crisi climàtica es portarà a terme aquesta protesta per tal d'exigir justícia ambiental. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries convida a tothom a participar a la concentració que tindrà lloc el mateix divendres 27 de setembre al pati del Palau dels Comptes a les 12h del migdia on es farà la lectura del Manifest.