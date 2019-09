Els càmpings de Girona allarguen la temporada a causa del canvi climàtic

Els càmpings de les comarques gironines estan allargant la temporada turística a causa del canvi climàtic. El president de l'associació Girocàmping, Miquel Gotanegra, ha destacat que en els últims anys "durant els mesos de setembre i octubre" la demarcació està registrant unes "temperatures molt agradables" que afavoreixen al turisme. Per això, a dia d'avui Gotanegra ha destacat que hi ha establiments que pràcticament tenen obert durant set mesos. Tot i així, Gotanegra ha afirmat que el sector es "preocupa" pel "bon temps" que fa en "els països d'on venen els nostres clients", com ara Alemanya, Dinamarca o Holanda. Segons el president de l'associació el canvi climàtic ha portat a temperatures caloroses en aquests països i això fa que els turistes optin per anar a càmpings del seu país, en comptes de venir fins a Girona.