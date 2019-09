Els treballadors de Las Vegas de Figueres denuncien que no cobren i temen que es tanqui

Els treballadors dels cinemes Las Vegas de Figueres denuncien que no cobren les nòmines i temen que l'espai acabi tancant portes. De moment, aquesta tarda ja no obriran per falta de personal. Els problemes van començar el mes d'abril quan van haver-hi els primers endarreriments. A l'estiu, segons han explicat, els van pagar part de les pagues pendents però aquest setembre ja no han cobrat. Les instal·lacions van obrir portes el mes d'abril de l'any passat de la mà del promotor i cineasta Ventura Pons, que va remodelar l'emblemàtic edifici amb quatre sales de projecció. L'Ajuntament es va comprometre a aportar 350.000 euros per fer front a la reforma. El nou equip de govern però va aprovar per ple un canvi de subvenció de 25.000 euros a l'empresa de Pons per destinar-la a l'entitat que organitza l'esdeveniment Science Needs You.

El cinema es va inaugurar el 6 d'abril de l'any passat amb un permís especial. Ho va fer amb l'estrena mundial del film 'Miss Dalí', la darrera pel·lícula del seu promotor, Ventura Pons. El cinema, però, funcionava amb un generador elèctric i tres de les quatre sales no estaven acabades. Per això, van anunciar que tancarien i tornarien a obrir el 20 d'abril. I així ho van fer, tot i que no disposaven del permís d'obertura definitiu. La Guàrdia Urbana va aixecar acta i va obligar a tanca-li fins que es van resoldre els pendents.

Els entrebancs i la falta de públic ha perseguit les instal·lacions des de l'inici i ara s'hi sumen els impagaments que denuncien els treballadors. Segons han explicat, van deixar de cobrar el mes d'abril passat i, tot i que a l'estiu, els van pagar diverses pagues pendents, el mes de setembre ja no han rebut la nòmina.

Avui no obriran perquè no tenen prou personal però els empleats temen que, tenint en compte la situació, el tancament acabi sent definitiu. Aquest dimecres l'alcaldessa s'ha reunit amb Ventura Pons però, de moment, no n'ha transcendit el contingut. Al ple de setembre l'Ajuntament va aprovar retirar una subvenció de 25.000 euros a l'empresa del cineasta per destinar-la a un altre esdeveniment cultural de la ciutat. Segons va explicar el regidor de Cutura, Alfons Martínez, la partida es va treure perquè no sabien quin era "l'objecte" de l'ajut ni havien pogut contactar amb l'empresa beneficiària.

Tancament a València

Pons ja va anunciar el mes d'abril que tancava un altre dels cinemes que havia recuperat a València, Las Vegas, per falta de públic. La sala va tancar portes discretament el 15 de març després d'haver reobert el 2017 amb el nom d'Albatexas amb una oferta de pel·lícules de reestrena doblades o subtitulades al català. La fórmula no estava reeixint i el mes de desembre passat el cineasta i empresari va intentar reconduir la situació introduint també les estrenes comercials en castellà i rebatejant les instal·lacions.