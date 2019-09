Roses s'obre al mercat holandès amb la Fira de Turisme d'Utrech

Roses ha estat present durant cinc dies a la Fira de Turisme d'Utrech 50 Plus Beurs, destinada al turista sènior. L'objectiu és consolidar un mercat i perfil molt importants per a la destinació, com és el públic d'edat avançada que visita Roses, principalment fora de les temporades de major afluència turística. Roses ha ofert activitats esportives i la descoberta del territori. La fira s'ha celebrat entre el 17 i el 21 de setembre a Utrecht (Holanda). Amb més de 100.000 visitants en cada edició, és un dels certàmens turístics destinats al públic major de 50 anys de més èxit a nivell europeu.