Nova edició de cicles formatius d'activitats fisicoesportives a Roses

L'Institut Illa de Rodes, de Roses, ha inaugurat el nou curs escolar de cicles formatius d'Activitats Fisicoesportives amb una nova edició del cicle de grau mitjà CAFEMN (Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural). El centre imparteix aquest grau mitjà des de fa 12 anys, mentre que el curs passat va iniciar la primera promoció del cicle de grau superior Dual TSEAS (Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva).

L'institut Illa de Rodes ha apostat per la formació professional en format dual pel grau superior. El cicle té una durada de dos anys, en aquests moments 30 alumnes inicien el 1r curs i 22 alumnes ja cursen 2n. El format dual és opcional i consisteix a compaginar la formació entre el centre educatiu i les empreses del sector per optimitzar els aprenentatges. Les hores de dedicació a l'empresa són remunerades i cotitzen a la Seguretat Social. La primera promoció que es graduarà en 2020, compta amb 8 alumnes dual, mentre que la resta de l'alumnat realitza pràctiques tradicionals en les empreses.



Aquests estudis, en especial en el seu format dual, han tingut molt bona rebuda dins el sector dedicat a l'esport i l'animació turística. S'han signat convenis de col·laboració entre el Departament d'Educació, mitjançant l'Institut, i les empreses o entitats interessades.



L'experiència ha estat certament enriquidora per totes les parts: alumnat, professorat i entitats. Des de l'Institut Illa de Rodes hi ha la intenció d'implicar més empreses que participin en aquest projecte educatiu i està obert a tot tipus d'iniciatives que ajudin a millorar la formació del seu alumnat.