La manifestació per la llibertat dels CDR a Girona acaba amb tensió amb els Mossos

Unes 1.500 persones, segons la Policia Municipal, s'han manifestat a Girona aquest dilluns a la nit per exigir la llibertat dels activistes dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts aquest dilluns per la Guàrdia Civil. La marxa ha començat a la plaça del Vi, just després de la concentració de cada dilluns convocada per Girona Vota, i ha recorregut els carrers de la ciutat fins a la comandància de l'institut armat. Allà, els Mossos d'Esquadra havien tallat el carrer per impedir que la manifestació arribés fins davant de l'edifici. Al final de la mobilització hi ha hagut algun moment de tensió i empentes entre els manifestants i els Mossos quan un grup ha llançat pots de fum i ha intentat superar la línia policial. "Llibertat detingudes", "independència" o "fora els forces d'ocupació" han estat algunes de les proclames més corejades.

A l'Alt Empordà s'han fet, també, diverses concentracions en llocs emblemàtics com la plaça dels Homes de Castelló d'Empúries o davant de la presó del Puig de les Basses, on hi ha tancada l'exconsellera Dolors Bassa, entre altres poblacions.

Tensió a Girona capital

La concentració que cada dilluns convoca Girona Vota a la plaça del Vi per reclamar l'alliberament dels presos també s'ha convertit aquest 23 de setembre en un clam contra les detencions dels CDR fetes per la Guàrdia Civil. Cap a 1.500 persones han protestat contra els arrestos mentre els organitzadors asseguraven que el d'avui era "un nou 20-S" i criticaven "la repressió d'un Estat que s'ha inventat un relat amb l'únic objectiu de criminalitzar l'independentisme".

La diputada d'ERC al Congrés Marta Rosique ha criticat que les detencions dels CDR s'han fet "sense proves" només amb l'objectiu de "crear un relat mediàtic que els va bé de cara a les eleccions" i per "desmobilitzar" la ciutadania quan hi hagi sentència per l'1-O. "Ens volen atemorir, però serem incansables i seguirem defensant la independència", ha afirmat Rosique, que ha demanat que, quan el Suprem doni a conèixer la sentència, la resposta als carrers sigui "massiva".

La concentració s'ha acabat amb el desplegament d'una gran estelada que ha cobert la façana de l'Ajuntament de Girona i el cant d'Els Segadors. Després, immediatament ha començat una nova protesta. Aquesta, convocada pels CDR: una manifestació que ha anat des de la plaça del Vi fins gairebé al davant de la caserna de la Guàrdia Civil.

La protesta l'encapçalava una pancarta amb el lema 'Llibertat independentistes detingudes 23S'. Durant la marxa, els manifestants no han deixat de corejar consignes en contra de la Guàrdia Civil i a favor dels nou CDR detinguts aquest dilluns.

Quan han arribat a la rotonda d'Emili Grahit, s'han trobat amb dues furgones policials de l'ARRO que els han barrat el pas. Ha estat aquí on s'han viscut moments de tensió durant els quals els manifestants han llançat pots de fum i pintura contra el cordó policial i han aprofitat els moments de poca visibilitat per intentar superar la línia. Els Mossos, però, els han fet enrere a empentes i algun cop de porra.

Cap a dos quarts de deu de la nit, els concentrats han donat per acabada la mobilització i s'han dissolt. Abans de marxar, però, els CDR han encoratjat els qui hi havia a seguir-se manifestant durant els propers dies.