Pere Casellas: «Mai havia treballat tantes hores en aquesta casa, rebent gent i planificant, com ara»

Advocat de professió, Pere Casellas s'enfronta a una nova etapa política al consistori figuerenc, aquest cop de la mà d'ERC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres. Va estar quatre anys amb en Joan Armangué, «van ser molt d'aprenentatge», un any i mig amb en Santi Vila i un altre any i mig amb la Marta Felip, «amb un govern molt diferent del d'ara».



- El més veterà de l'equip, quin paper li dona?

- Em dona una visió de temps, de conèixer la història de la casa. Això és molt important perquè així trobes explicació a coses que venen de lluny i està bé saber-les i intentar trobar solucions. El fet d'estar a tots els llocs et dona una perspectiva de vida i de prendre't tot amb tranquil·litat, que és el que hauríem de fer els polítics.

- Pactes amb CiU i amb ERC, quina ideologia marca això?

- El que sempre hem pretès és un projecte progressista amb la ciutat. El pacte que es va fer amb en Santi Vila, ell tenia un vessant més socialdemòcrata que liberal, al final no va anar bé per altres raons, però el projecte en si no va estar malament: vam aplicar del Pla Zapatero, vam fer l'avinguda Vilallonga, la piscina, la ronda... Hi va haver condicionants polítics, però es va fer feina. Després nosaltres vam sortir i va quedar tot amb un dèficit enorme de 9MEUR, que encara arrosseguem. Nosaltres creiem que les coses es canvien des del poder i per això el pacte amb la Marta Felip, però allò va ser un calvari, només començar es va veure que no hi havia ni una estabilitat política ni personal per acceptar que s'estava compartint poder. Això ens situava en haver d'estar constantment vigilant a veure què havia passat, era surrealista.

- Aquests pactes no afecten a escala de partit?

- No, el partit sempre ha estat satisfet amb el que hem fet a la ciutat. És cert que està molt més còmode amb un equip d'esquerres com el que hi ha ara. Les coses es canvien des del poder, però hi ha d'haver una col·laboració i manera de fer correcta, que ara hi és. Mai no he treballat tantes hores en aquesta casa –davant l'ordinador, rebent gent, planificant– com ara. Era impossible, era una qüestió política tot el dia.

- Per què ara es produeix?

- Perquè hi ha una confiança i una manera de fer diferent, hi ha gent normal a l'altre costat. És així. Només hem de veure la reacció del portaveu de Junts per Figueres en els darrers tres mesos, els de Ciutadans poden jutjar, però aquest senyor no ens dirigeix la paraula. Quan em van fer fora del govern érem amics, fins i tot amb la Marta Felip.

- Fa dues setmanes l'entrevistàvem al setmanari i carregava personalment contra vostè, què en pensa?

- Sí, sí, directament, ho vaig llegir. No ho valoro. El to de l'entrevista explica perfectament perquè no hi ha hagut un acord de govern ni amb nosaltres, ni amb ERC, ni Guanyem, ni Canviem. Tot i que ideològicament tampoc és el mateix que en Santi Vila. És un liberal, és un senyor que parla de xusma i que no voldria una Figueres imminentment social.

- Del seu pacte amb ERC es parla molt de la qüestió nacional, també és així dins l'àmbit intern?

- El PSC és el partit que hem aconseguit pactar amb PdeCat a la Diputació de Barcelona, aquí amb ERC... La qüestió nacional està aquí, però pensem que primer són les persones i les ciutats i que hi hagi o no la pancarta o els llaços no ens preocupa el més mínim. Pot ser fins i tot una forma de protesta, perquè jo també crec que les relacions amb l'Estat no estan bé. Però el que volem és que es compleixin les coses i de moment estem fent-ho. El dia de la investidura ens van dir si podien penjar-la, «pengeu-la». El que volem és que la ciutat sigui neta, que hi hagi més guàrdies, que no hi hagi més problemes... Volem treballar i tirar endavant.

- A l'estiu van parlar d'un pla de xoc contra l'incivisme i acusaven l'anterior govern de deixadesa.

- L'anterior govern va dir que va posar en marxa un pla de xoc que va consistir en l'alcalde passejant i tancant bars per altres motius que no tenien res a veure amb l'incivisme. Eren, o perquè no tenien una xemeneia (el de la plaça Estació) o per qüestions administratives (el del carrer Sant Pau), l'alcalde tenia coneixement que s'haurien de tornar a obrir. El nostre pla de xoc no és així. Hem incorporat els agents que ja venien previstos, hem tret el xòfer oficial, que era un agent, i pel 2020 treballarem amb els agents comunitaris, que faran de suport a la Guàrdia Urbana. Això permet que tinguem més gent al carrer. Els resultats s'analitzen per trimestres, però sabem per la Guàrdia Urbana que tot ha baixat moltíssim i estem satisfets. S'ha combatut, i molt, el cultiu i no hi ha hagut més talls de llum. El que estem pensant en relació amb l'incivisme, i començarà el dia 15, és un pla de neteja en el qual es destinen 200.000 euros més dels previstos que permetran llogar maquinària i més personal. Hi ha una gran implicació dels serveis municipals i dels treballadors d'Ecoserveis i la ciutat està més neta. Una cosa que ens vam trobar és un clima laboral horrible, d' ordeno i mando, i això no va així. Estem treballant i aconseguint que tothom s'impliqui. Volem tenir una connivència amb els treballadors de la casa i això s'està traduint en el carrer. Les cantonades son brutes perquè només ens hem trobat una Kärcher, la situació és gravíssima.

- Van plantejar la instal·lació d'unes càmeres de videovigilànica per controlar l'incivisme a les escombraries.

- Sí, però finalment no serà possible. La Comissió de Videovigilància de Catalunya ha sigut taxativa que no es pot combatre l'incivisme amb l'ús d'imatges.

- Han pensat en alguna alternativa?

- Sí. Durant el mes d'octubre farem un dia o dos de campanya intensiva de vigilància de contenidors amb la Guàrdia Urbana. Serà informativa, però menys, qui tiri les escombraries fora d'hores, serà sancionat, sense matisos. En un altre sentit, tenim un problema amb algunes persones indigents, amb nom i cognoms, que l'alcaldessa també està treballant a través de la Xarxa de Salut Mental. Per exemple, aquest matí m'han avisat que un senyor estava buidant un dels contenidors. Això està passant a la ciutat i no vull disculpar els incívics, però la gent quan veu que està tot per terra acaba tirant-ho també. Però es tracta de gent amb problemes i estem treballant amb un pla amb la Xarxa per acabar amb això.

- Més enllà de les places previstes, s'ampliarà la Guàrdia Urbana?

- Intentarem fer-ho el màxim impossible. Actualment hi ha la programació d'arribar a 81 en dos anys, s'està complint això i després se seguirà. En cap moment l'anterior govern es va plantejar arribar als 100. També tenim el plantejament del servei caní, que volem que estigui integrat, i això es preveu d'aquí a dos anys.

- A l'estiu es van fer controls a la zona oest i es va dir que es farien a altres zones, quan es farà?

- La veritat és que allà hi havia un incivisme molt flagrant en temes de cinturons de seguretat, conduir sense carnet... i es va demanar i es va fer l'actuació. Encara no està el calendari per altres barris, però sí que es posarà en marxa. La prioritat del mes que ve serà l'incivisme amb els contenidors.

- Un tema que repetia en capanya és que la seguretat s'havia de portar des d'alcaldia.

- És que volia ser jo, l'alcalde. No soc l'alcalde, soc vicealcalde, però per nosaltres era important assumir-ho personalment.

- Per una qüestió...

- El nostre lema era posar ordre i que la ciutat funcionés. Els problemes més greus que tenia la ciutat volíem assumir-los nosaltres: la seguretat i la neteja. En canvi, reconeixem que ERC, la part que té a veure amb la planificació, l'educació i la promoció econòmica, ho tenien molt ben treballat i crec que és així com s'ha teixit un gran equip. Nosaltres, evidentment, tenim el nostre programa, però està bé el del soci, i el soci considera que el nostre de posar ordre també està bé.

- I els altres dos socis?

- Bé, cada un ha pogut assolir les competències que més li preocupaven. Per part del senyor Xavier Amiel, la qüestió del POUM i en Joselín, les relacionades amb habitatge i mediació.

- Com a regidor de Barris i Acció Cívica, quines són les polítiques a seguir?

- Sabent com està la ciutat, m'he dedicat molt a seguretat. Tinc bons tècnics d'Acció Cívica i Barris i la programació dels centres cívics ja estava feta. Ens la mirarem tota a partir de la pròxima temporada. Ara estem ajustant el pressupost, evidentment que voldré canvis, però serà per a la propera temporada. La programació dels centres cívics, vull que sigui més plural i revisar els preus que es cobren, bàsicament més inclusius i fer més partícips la gent. El tema dels barris és una derivada de posar ordre. He començat a reunir-me amb les Associacions de veïns (AV) perquè volem potenciar-les, però hem de saber on som, com anem de socis, de projectes, de comptes, de democràcia, etc. Endreçar. Crec que queda molta feina per fer i, excepte alguna, hi ha AV que llangueixen i necessiten un impuls. També depenem de la manera de fer de l'anterior govern, aquí ve gent que em diu: «A mi em van prometre 4.000 euros». Jo respectaré tots els compromisos de l'anterior govern pels quals m'hagin deixat diners.

- Ara que parla de pressupostos, què hi destinarà?

- S'han de renovar els vehicles de la Guàrdia Urbana i adquirir un per als agents comunitaris; si s'estima oportú, volem instal·lar càmeres de videovigilància per protegir el centre; necessitem contractar més personal; un nou pla plurianual de les subvencions; i manteniment de la despesa d'Acció Cívica, hem de fer front al festival que ens han deixat o fer una rebaixa. El que hi haurà seran unes licitacions que tenen a veure amb el manteniment i funcionament dels centres cívics, és molt continuista. La veritat que és un pressupost marcat pel Pla d'Estabilitat. La part d'expansió del govern serà a partir de l'altre any, a més d'un pla d'inversions que presentarem.

- S'ha fet concurs per al manteniment de parcs infantils quan es deia de municipalitzar serveis.

- A nosaltres no ens agrada aquest model. Quan vam arribar, el contracte d'enllumenat, per exemple, era un desastre, no s'havia presentat ningú i no s'hagués presentat. S'està treballant un estudi a veure quin és el millor model per fer-ho públic i assumir-ho des de Fisersa. El de Parcs es va llençar el concurs com estava previst per l'anterior govern, que es va saltar un acord de ple, i en principi el 15 d'octubre començaran a treballar. Més enllà del model, creiem que l'empresa adjudicada és molt competent i es notarà un canvi a la ciutat.

- Es municipalitzarà el d'enllumenat l'any vinent?

- Sí. No podem seguir així, s'han de canviar un 80% de les lluminàries de la ciutat i estem gastant molt més del compte. En principi hi hauria d'haver una inversió en el pressupost de l'any vinent de 500.000 euros anuals. La inversió puja al voltant de 7MEUR. Amb el que estalviem de consum, atrapem la inversió, estem parlant de baixar un 35% el consum de llum.

- Com gestiona tots els càrrecs que té? Són compatibles?

- Tinc el costum d'aixecar-me a les 5.20 del matí, el dia l'aprofito. A vegades vaig estressat amb tots els actes públics d'un polític. Té raó el portaveu de Junts per Figueres que són moltes feines, però la meva feina és advocat, a la política li dedico tres o quatre hores al dia.

- Tenint en compte la situació, aquestes hores són suficients?

- Sí, jo dono unes instruccions polítiques, però jo no hi aniré a dirigir les patrulles. Soc advocat, a vegades podria discutir algun criteri d'algun tècnic però no ho faré, jo aquí soc un polític. Quan he vist que no podia una feina, he dit que no. Vaig renunciar a la possibilitat de ser diputat al Parlament per aquesta raó.