Una jornada a Roses mostra els beneficis dels ecosistemes marins per a la salut

El proper diumenge 29 de setembre, tindran lloc al Teatre Municipal de Roses les activitats de la II Jornada Mar i Salut, organitzada per la Càtedra Oceans i Salut Humana de Roses, que es van anul·lar la setmana passada amb motiu de les fortes pluges. El programa està dirigit al públic general i donarà a conèixer la importància dels ecosistemes marins per a la salut de les persones amb xerrades conduïdes per experts de diferents àmbits i matèries.

Les activitats s'iniciaran a les 17.30 h i al llarg de la tarda donant a conèixer la importància del peix dins la dieta per a la salut de les persones (prevenció de determinats tipus de càncer, salut mental i risc cardiovascular). S'iniciarà amb la presentació de la miniguia Omega 3 de la Costa Brava (projecte GALP-Costa Brava) i contiuarà amb conferències i un pica-pica interactiu de la mà de diferents científics i tècnics. Sostenibilitat pesquera i salut humana s'alien en una temàtica de gran rellevància pel futur de la pesca i la salut de les persones. Per participar-hi no cal inscripció prèvia.

Les activitats s'iniciaran el matí amb una sortida amb catamarà, on es tractarà la relació entre activitats recreatives marítimes i salut mental i que inclourà una aturada per fer natació o snorkel. (Les places per a aquesta activitat ja estan completes).

La jornada s'organitza en col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia, CAP Roses, Fundació Roses Contra el Càncer i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (Generalitat de Catalunya).

Totes les activitats de la Jornada són gratuïtes, però des de l'organització es demana portar unes ulleres de natació (tipus piscina) en benefici de la ONG Associació Educa, Aprèn, Esport, amb qui la Càtedra col·labora. L'ONG està portant a terme una tasca humanitària a l'illa de Lesbos amb refugiats, ajudant a tornar la il·lusió de nens i nenes i adults refugiats cap a una mar que, malauradament, ha estat un escull més a les seves vides i benestar.

Les activitats de la Càtedra Oceans i Salut Humana estan patrocinades per l'Ajuntament de Roses, la Confraria de Pescadors de Roses, el Gremi de Peixaters de Catalunya i la Universitat de Girona.