SOM de Castelló demana mesures per millorar la seguretat municipal

El grup municipal SOM Empuriabrava i Castelló presentarà, en el ple de l'Ajuntament d'aquest dijous, una moció amb l'objectiu d'impulsar mesures per millorar la seguretat.

En el seu escrit, el grup municipal fa pública la seva preocupació en qüestions concretes relacionades amb la inseguretat ciutadana, com ara l'increment del nombre de robatoris en domicilis, els problemes que generen les ocupacions il·legals i les infraccions de trànsit; la insuficiència d'efectius policials per a prevenir i resoldre aquesta problemàtica; i la falta de duresa de l'actual legislació a l'hora d'imposar sancions per delictes.

Per tots aquests motius i per tal de revertir la situació, SOM posa el tema a sobre de la taula i proposa l'adopció de diversos acords. Primer de tot, insten el Govern de la Generalitat a impulsar accions policials necessàries i coordinades. A la Fiscalia general de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia, els insten a garantir el compliment de les penes i sancions. Pel que fa al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats, sol·liciten una modificació del Codi Penal per elevar les penes per alguns delictes. Tanmateix, el grup encapçalat per Agustí Ayats demana la millora dels recursos materials i humans dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local per afrontar les problemàtiques; i, finalment, la instal·lació de diversos lectors de matrícules als accessos del municipi per ajudar a la prevenció i persecució de delictes.