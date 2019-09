Cs Vilafant proposa eliminar les barreres arquitectòniques i soterrar les línies de servei públic del carrer Santa Llogaia

La portaveu de Ciutadans (Cs) a Vilafant, Rebeca López, ha anunciat que sol·licitarà al govern municipal, via moció, la supressió de les barreres arquitectòniques i el soterrament de les línies de servei públic com el cablejat elèctric i telefònic del carrer Santa Llogaia. «Si no és possible fer tot el projecte d'obra sencer almenys que s'estudiï fer-ho en fases», ha indicat López, qui també ha reclamat que el pressupost per al 2020 «hauria de comptar amb una partida econòmica per a fer l'estudi del projecte d'obra i licitació».

La portaveu taronja considera imprescindible que aquesta obra «s'iniciï l'any 2020 i es comuniqui a l'Associació de les Forques el compromís a realitzar-la». Precisament, la regidora ha recordat que el 7 de març de 2015 aquesta associació va elaborar un informe fotogràfic per eliminar aquestes barreres. «Hi havia 73 punts ben detallats on es veia que el carrer no compleix la normativa respecte barreres arquitectòniques», ha recordat.

López ha insistit en la necessitat d'abordar la reforma d'aquest carrer «perquè fa cinc anys que l'Associació de les Forques li va entregar aquest informe al PSC i el govern no ha fet res».