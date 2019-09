Protestes a Castelló i el Puig de les Basses per l'operatiu contra independentistes

Alerta Solidària, els CDR i Decidim Ser han promogut una concentració aquest dilluns, 23 de setembre, davant la presó del Puig de les Basses, com a protesta contra l'operació ordenada per l'Audiència Nacional contra grups independentistes. L'acció comença a 2/4 de 9 del vespre i els lemes són "Contra les detencions, prou repressió", #JoSocCDR, #LlibertatDetingudes i #ComençaLaRevolta.

A les 7 de la tarda, la Coordinadora de Castelló d'Empúries per la República també ha organitzat una manifestació a la plaça dels Homes en el marc de la mateixa protesta.



A tot el país



Els CDR estan convocant concentracions arreu de Catalunya per protestar contra la detenció de nou independentistes acusats de delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius. La Guàrdia Civil ha practicat les detencions aquest dilluns al matí per ordre del jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, en el marc d'un operatiu que ha implicat uns 500 agents. S'han fet escorcolls a Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Sant Vicenç de Torelló i Sant Fost de Campsentelles. Hi ha concentracions convocades davant la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia a Barcelona, però també a Sabadell, Vic, Girona, Lleida, Ripoll, Badalona o Igualada, entre d'altres.

CDR Catalunya ha elaborat un fil a Twitter en què actualitza les convocatòries tan bon punt es van produint. Cap a les cinc de la tarda hi havia una quarantena d'esdeveniments anunciats en un ventall horari que s'allarga des de les set de la tarda i fins a tres quarts de nou del vespre.

La Fiscalia acusa els detinguts de formar part d'un "grup terrorista d'índole secessionista català" que preparava "projectes terroristes amb fins secessionistes". Segons el ministeri públic, l'operació policial s'ha ordenat davant la "certesa" que els acusats pensaven actuar entre l'aniversari de l'1-O i l'anunci de la sentència del judici als dirigents independentistes al Tribunal Suprem. "S'ha procedit a la detenció dels implicats per avortar el projecte que hauria pogut ocasionar danys irreparables a causa de com d'avançats estaven els preparatius", diu la fiscalia en un comunicat difós aquest dilluns al migdia.

Les protestes dels CDR, grups als quals formarien part almenys alguns dels detinguts, no s'han fet esperar i a través de les xarxes socials s'han començat a convocar les protestes. A Barcelona, a banda de la concertada per CDR Catalunya davant la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de les Corts, també n'hi ha d'altres que s'organitzen en paral·lel a d'altres punts de la ciutat com la Delegació del Govern o la plaça Orfila, aquesta també anunciada al compte dels CDR.

A banda de les de ja esmentades, també hi ha crides a la protesta a l'Hospitalet de Llobregat, a Argentona, al Masnou, a Guissona, a Sant Antoni de Vilamajor, a la Seu d'Urgell, a Torà, a Cervera, a Banyoles, a Manresa, a Sant Fost de Campsentelles, a Tortosa, a Figueres (davant de la presó de Puig de les Basses on hi ha ingressada l'exconsellera de Treball Dolors Bassa), a Malgrat de Mar, a Blanes, a Reus, a Palafrugell, a Molins de Rei, a Mataró, a Puigcerdà, a Castelldefels, a Begues, a Cardedeu, a Vilanova i la Geltrú, a Sant Celoni, a Santa Perpètua de Mogoda, a Esparreguera, a Santa Coloma de Gramenet, a la Selva del Camp, a la Garriga, a Mollet del Vallès, a Cerdanyola del Vallès i a Santa Coloma de Farners.

Pel que fa als nou detinguts, s'espera que al llarg de la tarda almenys set siguin traslladats a Madrid per ser interrogats al jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional. La policia disposa de 72 hores abans de portar els detinguts davant del jutge, termini que la Benemèrita preveu esgotar. A més, aquest temps es podria ampliar 48 hores més, si així ho determina el jutge, ja que l'acusació és per terrorisme.