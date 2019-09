L'Oficina Jove de l'Alt Empordà Figueres programa més d'una trentena d'activitats

L'Oficina Jove Alt Empordà-Figueres organitza 34 cursos, tallers i altres activitats per al darrer semestre de l'any, que es realitzen distribuïdes al llarg de cada dia de la setmana. Per tal de difondre tota aquesta programació s'ha fet una nova edició de la guia informativa, en format llibret, que es distribueix pels diferents instituts de la ciutat i per algunes poblacions de la comarca. La majoria d'aquestes activitats van adreçades a joves que cursen ESO, Batxillerat o cicles formatius.

D'aquesta programació destaquen els cursos i tallers, fora d'allò més convencional, com un curs de boxa, un altre de costura de supervivència o un taller de DJ. També hi ha propostes formatives com el curs d'agent jove de salut, on joves de 14 a 18 anys es poden apuntar per aprendre tècniques de reanimació, primers auxilis o a detectar i conèixer violències a les xarxes, masclisme o d'altres situacions que viuen els joves. Tres propostes de la programació d'octubre a desembre poden donar sortida laboral; el 8 de novembre es fa un taller gratuït de màrqueting digital i per Nadal han programat dos cursos, un de monitors i l'altre de directors que es faran al Punt Jove de Navata i a l'Oficina Jove respectivament.

A banda de les activitats també hi ha un seguit de serveis que l'Oficina Jove presta i que estan a disposició d'aquells que els vulguin fer servir. De dimarts a divendres de cinc a set de la tarda es presta un servei per a estudiants de secundària on un professor ajuda i dona suport als joves amb els deures de l'institut. En el mateix edifici de l'oficina jove hi ha el Buc d'Assaig; un espai on tots els grups emergents que ho desitgin no només poden assajar sinó que també podem enregistrar maquetes amb un Home Studio.

L'Oficina Jove ja ha obert les inscripcions a les activitats de manera presencial al carrer Anicet de Pagès, 2 de Figueres o de manera telemàtica en un formulari al web empordajove.cat.

Des de l'Oficina Jove Alt Empordà-Figueres es continua oferint assessorament i informació per als joves que tinguin dubtes en àmbits formatius, laborals, d'oci o salut. A les seves dependències també es pot fer ús de la sala de dinamització amb servei de wifi en obert. També es pot utilitzar l'Espai Jove creatiu i rebre informació sobre el Servei de Mobilitat Internacional, que dona informació i assessorament sobre les diferents opcions de mobilitat dels joves a l'estranger.

L'Oficina Jove està promoguda pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i està participada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres. Aquest espai renovat funciona amb èxit des de fa cinc anys. Tant el conseller comarcal de joventut Alfons Vila com el regidor de Joventut de l'Ajuntament de Figueres Josep Alegrí es feliciten del funcionament d'aquest servei que s'ha convertit en un punt de referència pels joves de Figueres i de tota la comarca.