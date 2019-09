Impulsen 'eco-marxes' a la Costa Brava que combinen l'esport i la recollida de residus de la natura

Fer esport i aprofitar per recollir les deixalles que es troben pel camí. Aquesta és la idea del 'plogging' (córrer suau) i l''eco-swimming' (nedar al mar) que ha arribat a les comarques gironines de la mà de la plataforma 'Mou-te pel mar!'. Al capdavant hi ha en Miquel Ferrés, un pescador gironí aficionat a córrer que porta anys veient les deixalles que hi ha als marges i que després acaben al mar. "És una iniciativa per trencar el cicle de la brossa de terra a mar i de conscienciar els ciutadans" de la necessitat de mantenir els ecosistemes nets de deixalles, sobretot plàstics. De moment hi ha previstes dues sortides de 'plogging' a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el 29 de setembre i el 27 d'octubre, a Roses (Alt Empordà) i hi ha un web on inscriure's així com una aplicació de mòbil, twinapp.