Dos instituts de Figueres participen en un pla pilot d'ocupació 

Cinc instituts de les comarques gironines participaran en un pla pilot del Servei Català d'Ocupació (SOC) que donaran certificats de professionalitat. Es tracta d'una estratègia per buscar una "integració" entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i el d'Educació per a treballar per a programes d'ocupació. En la prova pilot hi haurà dos instituts d'Olot, dos més de Figueres i un últim de Blanes. Es preveu que els cursos per aconseguir els certificats de professionalitat en els instituts comenci el novembre. Aquesta és una de les novetats en la programació del SOC entre el 2019 i el 2020. El nou catàleg d'accions suposarà una inversió de 30.726.374 euros a les comarques gironines.

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) estrenarà un pla pilot per aconseguir certificats de professionalitat en què hi participaran cinc instituts de les comarques gironines. Es tracta de dos centres d'Olot, dos més de Figueres i un últim de Blanes (Selva). Aquesta és la primera vegada que els professors d'un institut oferiran la formació per a aquests cursos acadèmics.

Els certificats de professionalitat són unes titulacions que s'adquireixen després de cursar una Formació Professional Ocupacional. Són estudis regulats per aconseguir titulacions oficials, però fins ara tan sols s'impartien en centres de formació privats o algun centre acreditat. Ara, però, el SOC ha apostat per obrir la porta que alguns dels instituts que ja ofereixen cicles formatius puguin oferir aquests cursos de Formació Professional Ocupacional.

Per això s'han seleccionat cinc instituts gironins -dos centres d'Olot, dos més de Figueres i un de Blanes (Selva)- per començar a oferir aquestes titulacions en la seva oferta formativa. Ho faran dins d'un pla pilot i els primers cursos començaran a partir del mes de novembre. Si funcionen, es preveu anar-ho estenent a diferents centres de secundària d'arreu de Catalunya.

Segons el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, aquest projecte és un primer pas per a la "integració" amb el Departament d'Educació. Segons el Homrani, és "clau" la col·laboració entre els dos departaments a l'hora de formar professionalment a la gent, per tal d'adequar les classes a les "necessitats" reals del mercat laboral.

En aquesta línia el conseller ha destacat que el SOC vol adaptar-se als perfils professionals que demanen les empreses segons els sectors més potents que hi hagi a cada comarca. De fet, Chakir el Homrani ha destacat l'objectiu del Departament i del SOC de crear polítiques d'ocupació "arrelades al territori" i que "vagin de baix cap a dalt i no al revés". Per fer-ho, el conseller ha demanat la complicitat de les entitats i les administracions locals.

El titular de Treball ha anunciat aquest nou projecte dins de la presentació de la nova programació del SOC entre el 2019 i el 2020 a les comarques gironines. Es tracta d'un conjunt de programes que representarà una inversió de 30.726.374 euros a la demarcació. La meitat (15.693.582€) de tots aquests diners es destinaran a accions del foment de l'ocupació.

La qualificació professional també comptarà amb una partida important (7.106.326 euros) en la previsió bianual de projectes del SOC, mentre que els programes de desenvolupament econòmic local comptaran amb una inversió de 5.528.778 euros.

Programes basats en tres eixos

Els diferents programes del SOC s'han dissenyat especialment per arribar a tres col·lectius concrets: els joves en situació d'atur, aturats de llarga durada majors de 45 anys i persones vulnerables.

En aquest sentit, Chakir el Homrani ha destacat que a Catalunya hi ha un "període molt curt" d'igualtat i no-discriminació laboral que es situa entre els 30 i els 45 anys de cada treballador. El conseller ha afirmat que els menors de 30 anys tenen unes dades d'atur superiors a la mitjana i "unes condicions per sota", mentre que a partir dels 45 anys molta gent "torna a l'atur" sense la possibilitat de poder reincorporar-se en el mercat laboral.

Per altra banda, el Homrani ha remarcat la importància de garantir una feina a persones vulnerables, com ara víctimes de violència masclista, immigrants o usuaris del programa de la renda mínima garantida.