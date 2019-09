Els serveis d'emergència aconsellen precaució per l'episodi de xàfecs

Els xàfecs circulen aquest dissabte, 21 de setembre, de sud a nord i localment plou de manera molt continuada. A Castelló d'Empúries, han deixat 27 mm en 30 minuts; al Port de la Selva, s'han acumulat més de 40mm en poc més d'una hora; a Cadaqués han caigut més de 50 mm i 43 a Llançà, tot en només una hora.



La Direcció General de Protecció Civil recomana molta precaució a la costa gironina. Aconsella als conductors que evitin passar per rieres, passos inundables i qualsevol punt de risc.





Prealerta de l'Inuncat. Alerta i molta precaució #Borrassà, existeix un elevat risc de pluja de fins arribar a 40 mm. en 30 minuts, especialment de 6 a 12 hores. L'acumulació pot superar els 100 mm. en 24 hores. S'ha activat el Pla Inuncat en fase de prealerta @tionroquer pic.twitter.com/uGmOXKiIYI — Ajuntament Borrassà (@AjuntamBorrassa) September 20, 2019

Segueixo temporal pluja @elportdelaselva acumulats més de 40mm en poc més d'una hora. No sortiu si no és necessari. Molta precaució! En @rogerpinart amb la Brigada i la Guàrdia Municipal vetllen per la vostra seguretat. ??112 @AVPCPORTSELVA alerta @emergenciescat @bomberscat pic.twitter.com/o3eKJ7HbdT — Josep Maria Cervera?? (@Josepmcervera) September 21, 2019

La riera de Cadaqués empieza a llenarse. 70-80lm/2. Precaución. pic.twitter.com/CIxo7d8u1A — Hugo Scoccia (@HugoGarciaRain) September 21, 2019

Alguns ajuntaments han llançat missatges d'alerta com a mesura preventiva. Fins ara s'han registrat valors significatius i es manté la previsió de xàfecs al llarg del dissabte.També hi ha alcaldes que aprofiten les xarxes socials per sensibilitzar la ciutadania.Els cadequesencs estan en situació d'emergència des de primera hora del matí per la crescuda de la riera.