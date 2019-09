Defensem el Tren denuncia un «divendres negre ferroviari» ple d'incidències a Portbou

La plataforma Defensem el Tren de l'Empordà, coordinada amb l'Associació d'usuaris del tren Perpinyà-Portbou, ha fet públic un comunicat en què denuncia «el desgavell i les atzagaiades» que s'han produït aquest divendres, 20 de setembre, a Portbou. «D'entrada, els problemes van començar de bon matí, quan el tren Regional de la línia R11, que havia de sortir a les 6:57 hores de Portbou cap a Barcelona-Sants, va quedar suprimit per una incidència que es va atribuir a una avaria. Per sort, en aquell moment hi havia disponible a l'estació de Portbou un altre tren i, amb pocs minuts de retard va poder sortir. A les 11:30 hores, el tren TER de la SNCF, procedent de Cervera de la Marenda, no va arribar a Portbou i, en aquest cas, ja es va «trencar» una interconnexió transfronterera. I, la tercera incidència d'aquest autèntic divendres negre ferroviari succeix amb el tren Regional de la R-11, que havia de sortir de Portbou a les 17:25 hores cap a Barcelona-Sants, que també va quedar suprimit per una incidència-avaria».

Defensem el Tren de l'Empordà assegura, en l'escrit, que reitera «l'enuig per la deixadesa del tren convencional, del tren social, territorial i transfronterer». «No pot ser, de cap de les maneres, que en les línies de rodalies R11 i RG1 segueixi funcionant un material mòbil de més de 30 anys d'antigüitat; a més, això, va acompanyat d'una manca de manteniment adequat d'aquests trens tan obsolets. La plataforma demana la urgència d'un pla de remodelació i canvi del material mòbil i un reforçament, a Portbou, de personal de manteniment.

Per altra banda, des de Defensem el tren de l'Empordà han volgut «posar de manifest la deficient política informativa -d'informació a l'usuari- per part del «trinomi» Renfe-Adif-Fomento». Segons els afectats, els missatges de Twitter triguen massa a actualitzar-se. Al mateix temps, aprofiten per reivindicar la necessitat d'un pla tècnic i de modernització, per dotar de connexió WIFI les trens de rodalies i les estacions.

«Des de Defensem el Tren de l'Empordà esperem i desitgem que no es tornir a repetir més jornades «negres» com la del 20 de setembre. Des de la nostra associació de defensa del usuaris del tren convencional volem emplaçar tots els càrrecs electes, sectors econòmics i socials (patronals, sindicats i associacions diverses en defensa de l'equilibri territorial, del territori fransfronterer per tal que es comprometin davant dels operadors econòmics i responsables polítics, per una necessària millora i autèntica modernització que permeti que a l'Alt Empordà, a tota la contrada transfronterera, el tren convencional sigui un element de cohesió social i de comunicació sostenible per tal de poder lluitar amb efectivitat contra el «monstre» del canvi climàtic», han conclòs els denunciants.