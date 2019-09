L'Ajuntament de Roses obre inscripcions per a l'Aventura de Ser Pares

Hi ha temps per apuntar-se del 23 de setembre al 4 d'octubre.

L'Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania organitza enguany la quarta edició del programa "L'Aventura de ser pares", un projecte adreçat a les famílies amb fills i filles escolaritzats en educació infantil i primària, que té per objectiu oferir un espai d'informació, formació i reflexió sobre aspectes relacionats amb la cura, l'educació i la socialització dels infants. Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden realitzar entre el 23 de setembre i el 4 d'octubre.

El programa compta amb la col·laboració de totes les escoles del municipi, que distribueixen les activitats al llarg del curs escolar. En el primer trimestre d'aquest curs, les escoles participants en el projecte són l'Escola Jaume Vicens Vives i l'Escola Montserrat Vayreda, en ambdós casos adreçat a pares i mares amb fills i filles dels diferents cicles educatius: infantil, inicial, mitjà i superior (de P3 a 6è), així com el Centre Escolar Empordà, en aquest cas per a pares i mares d'alumnes de cicle mitjà i superior (de 3r a 6è de primària).

Com educar els fills, saber què fer en cada situació, com afrontar possibles conflictes i dubtes, són les preguntes a les quals el cicle donarà resposta, atenent aspectes com les necessitats emocionals i l'autoestima dels infants, les normes i límits necessaris, les habilitats de comunicació a desenvolupar, etc. El programa, doncs, dóna les eines necessàries per ajudar les famílies a educar els fills, tot creant l'entorn i condicions necessaris per tal que puguin desenvolupar-se plenament.

La metodologia seguida consisteix en la realització d'un total d'11 sessions grupals consecutives, participatives i dinàmiques, plantejades com un espai on compartir les experiències de pares, mares i tutors. Aquest intercanvi es complementarà amb les aportacions d'un professional que oferirà estratègies personals, emocionals i educatives per dur a terme un paper educatiu de manera positiva, millorar la comunicació i la relació amb els fills i garantir-ne el seu benestar.

Per participar en aquesta activitat, que és gratuïta, cal inscriure's prèviament a cadascuna de les escoles on es realitzen les activitats, del 23 de setembre al 4 d'octubre.