Roses insta el Bisbat a reparar l'església per perill de despreniments

La torre del rellotge on es va produir el despreniment GERARD BLANCHÉ

L'Ajuntament de Roses insta el Bisbat de Girona a actuar a l'església de Santa Maria de Roses per perill de despreniments. Diumenge va caure un tros de formigó de la llosa del rellotge a la via pública, sense causar ferits. L'accident va requerir la intervenció dels Bombers de la Generalitat, que, segons va explicar l'alcaldessa, van sanejar i repicar una part de l'estructura com a mesura temporal.

L'arquitecte municipal va revisat l'estructura i va concloure que es troba en mal estat i que cal actuar-hi per evitar nous despreniments, segons va explicar l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan a Empordà TV.

L'Ajuntament farà una ordre d'execució al Bisbat perquè es desplacin fins al municipi i puguin determinar l'estat de l'estructura així com quin tipus d'actuació cal.

L'església està protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. Data de finals del segle XVIII i en els últims 70 anys s'hi han fet diverses intervencions. Entre 1950 i 1995 s'ha rehabilitat l'interior, façanes i cobertes i s'ha restaurat la teulada, segons es recull en l'Inventari de Patrimoni de la Generalitat. El 1993 es va aprovar la seva catalogació com a BCIL.