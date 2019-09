Guàrdia Civil i Policia Nacional augmentaran els controls de vehicles a la frontera per lluitar contra el tràfic de droga

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional augmentaran els controls en vehicles a la frontera per lluitar contra el tràfic de drogues a la comarca. El subdelegat del govern espanyol, Albert Bramon, ha explicat després de la junta de seguretat extraordinària de Figueres arran del tiroteig de la setmana passada que des del gener fins a l'agost s'han fet més controls però que se'n faran més per detectar aquells cotxes que "creuen la frontera i venen a comprar droga". Bramon també ha dit que s'han posat a disposició d'Interior per fer "més" operacions conjuntes i que la col·laboració amb la gendarmeria francesa és "estreta".

Per la seva banda, el delegat territorial d'Interior, Albert Ballesta, ha explicat que en el que portem d'any a la comarca s'han comissat 40.000 plantes de marihuana i s'han detingut 40 persones per delictes contra la salut pública. Ballesta ha dit també que si cal incrementar puntualment les actuacions dels Mossos ho faran però ha apuntat, de nou, a la necessitat de reformar el Codi Penal per lluitar contra la reincidència.