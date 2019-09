Figueres reuneix la Junta de Seguretat derivada del tiroteig de l'avinguda Vilallonga

Aquest dijous fa just una setmana que la ciutat de Figueres va patir un tiroteig amb armes de foc real i que va acabar amb tres ferits de bala. Els fets van passar, cap a les nou de la nit, a l'avinguda Vilallonga, i van despertar una forta alarma social i la preocupació dels responsables municipals per la tendència a l'alça de la sensació d'inseguretat ciutadana. L'endemà d'aquest greu succés, l'equip de Govern va anunciar la celebració d'una Junta de Seguretat extraordinària per a debatre el tema i buscar solucions amb els responsables d'Interior i dels diferents cossos policials autonòmics i estatals.

La reunió té lloc, aquest dijous, a la Casa de la Vila. Aquest fet rellevant ja va ser tractat, dilluns, en el Consell d'Alcaldes de l'Alt Empordà, que va acordar fer "front comú" per a demanar més mitjans i efectius per a combatre tots els temes relacionats amb el conreu i tràfic de drogues i la facilitat del pas fronterer de la delinqüència d'abast internacional.