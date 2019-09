Figueres redueix els talls elèctrics al Culubret i Sant Joan i aconsegueix que diversos veïns es donin d'alta a la llum

El regidor de Seguretat de Figueres, Pere Casellas, ha explicat que en els darrers mesos s'han reduït els talls elèctrics a la zona oest i que diversos veïns del Culubret i Sant Joan s'han donat d'alta a la llum. Una situació que, segons Casellas, feia molt de temps que no es donava, tot i que no ha quantificat el nombre de comptadors que es regularitzaran. I és que, segons ha explicat, en una operació policial van detectar un frau elèctric a la zona de gairebé el 21%. "S'ha fet una tasca policial i també hi ha hagut una trobada amb Endesa per aconseguir que es posessin els mitjans necessaris", ha dit. El delegat territorial d'Interior, Albert Ballesta, ha alertat, però, que la situació fa que el problema del cultiu de droga es desplaci a altres punts. D'altra banda, Casellas ha explicat que per millorar la seguretat a la ciutat també tenen previst crear una ordenança per lluitar contra les ocupacions il·legals de pisos, "triplicar" el pressupost de la unitat canina i impulsar la figura dels vigilants comunitaris per fer front als delictes contra el patrimoni.