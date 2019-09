Una caminada popular celebra la Setmana Europea de la Mobilitat a Roses

Dissabte 21 de setembre, a les 9 del matí, tindrà lloc la caminada popular organitzada per l'associació Els Cabirols en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat 2019. Tant la sortida com la tornada tindran lloc des de la Pista Polivalent del Pavelló Esportiu, tindrà una durada aproximada de tres hores i el recorregut serà fins al Pi de Rahola. Tots els participants rebran una bossa reutilitzable amb cinta reflectant. No cal inscripció prèvia.

L'Ajuntament de Roses s'ha adherit a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat 2019 que se celebra del 16 al 22 de setembre d'enguany, una campanya de conscienciació que pretén promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, així com visualitzar els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, millorar la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. A Catalunya, la Setmana de la Mobilitat està organitzada per la Generalitat de Catalunya.



Les ciutats i pobles signatàries de la carta d'adhesió 2019 es comprometen a celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat 2019, mitjançant l'organització d'una acció, sigui l'organització d'una activitat, la implementació de, com a mínim, una mesura permanent que contribueixi a un canvi progressiu des de l'ús del cotxe privat cap a mitjans de transport mediambientalment sostenibles, i/o a l'organització d'un «Dia sense cotxes», reservant una o diverses àrees exclusivament per a vianants, ciclistes o transport públic com a mínim durant un dia sencer.

Aquest any 2019, l'Ajuntament de Roses ha portat a termes diverses mesures permanents que ajuden a millorar la mobilitat, com han estat la realització de diverses actuacions d'ampliació de voreres i formació de guals d'accés per a persones amb diferents graus de mobilitat, el reforçament de la senyalització de la zona reservada per a usuaris de la bicicleta al passeig marítim, i l'ampliació de l'àrea de vianants a la carretera del Far amb la creació d'una nova rambla sobre el port pesquer