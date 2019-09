El Calendari Escolar fa que cada dia, a les aules de Figueres, sigui rellevant

El Calendari Escolar s'ha convertit en una eina educativa que, any rere any, des de fa quatre anys, forma part de les aules d'escoles i instituts de Figueres. El professor Joan Antoja n'és l'il·lustrador i la mestra Anna Maria Matas crea els continguts, si bé entre els dos ideen un estri prou atractiu per a realitzar-ne un de nou cada curs, renovant-ne els apartats per no fer-lo reiteratiu. Per als dos autors és important, segons afirmen, mantenir els trets bàsics identificadors del projecte.

Aquest curs, el calendari inclou aquests quatre blocs didàctics: escultures de Figueres, oficis d'abans, peixos de temporada i jocs de carrer. Apartat a apartat, per una banda, han fet una selecció de dotze escultures de la ciutat, incloent-hi una foto, l'autor, l'any de col·locació, la ubicació i una breu descripció. Pel que fa als oficis, han pensat en aquells que amb el temps han quedat obsolets i que han anat desapareixent, però que poden tenir interès i despertar la curiositat de la mainada, com l'esmolet, el cisteller, el boter o l'espardenyer.

Seguint l'objectiu de fomentar l'alimentació saludable, també expliquen que han fet una secció per potenciar el consum de peix de temporada. «Cada mes inclou la il·lustració d'una espècie de peix o marisc amb el seu nom, el nom científic, alguna curiositat i els millors mesos per al seu consum», anoten. I en relació amb el bloc de jocs de carrer, han triat jocs de lògica, percepció, raonament i enginy, on la solució sempre és el nom d'un carrer o plaça de Figueres.

Aquest curs també han fet un calendari anual, tipus pòster, amb la mateixa línia de disseny, incloent-hi les icones de cada mes i les dates assenyalades.

Aquest projecte educatiu és possible gràcies al suport de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Figueres, a través del Pla Educatiu d'Entorn.

Els autors

Joan Antoja i Mas (Badalona, 1963) és llicenciat en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i compagina la seva tasca docent amb la d'il·lustrador, autor i dissenyador de llibres i materials didàctics, elaborant projectes per a diferents editorials i pel Departament d'Educació. Actualment treballa a l'Institut Olivar Gran de Figueres.

Anna M. Matas i Ros (Figueres, 1969) és diplomada en Magisteri i Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona. Ha participat en l'elaboració de llibres i contes, materials curriculars d'educació infantil i és coautora de projectes TIC de la Generalitat de Catalunya. Ha fet de mestra en diferents escoles de les comarques gironines i, actualment, està a l'Escola de Llers.

Entre els dos, han publicat més de quinze llibres de literatura infantil entre els quals n'hi ha d'endevinalles, de divulgació, contes... Així mateix també han realitzat materials didàctics per a diverses editorials i institucions públiques com llibres de text, quaderns de vacances i activitats web per a portals educatius.