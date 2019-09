Presenten un nou cicle de les jornades "Fem Memòria", a Roses

L'Ajuntament de Roses va presentar, el passat dimarts 17 de setembre, la primera edició d'un nou cicle de jornades sobre memòria històrica, que servirà per repassar alguns dels fets més significatius de la nostra història. "El projecte vol servir, per una banda, per donar a conèixer els fets més rellevants del nostre passat com a poble i com a societat, i per l'altra, ajudar a entendre el món present en el que vivim", explicava durant la presentació el primer tinent d'alcalde Joan Plana.

Les tres sessions del "Fem Memòria" programades per aquest setembre-octubre són:

25 de setembre a les 18.00 H : conferència "Entre el caos i la voladura controlada: la fi del règim franquista a Catalunya, 1969-1979", a càrrec de l'historiador Martí Marín

: conferència "Entre el caos i la voladura controlada: la fi del règim franquista a Catalunya, 1969-1979", a càrrec de l'historiador Martí Marín 2 d'octubre a les 19.30 H : Conferència: La fi d'una dictadura. La dissolució de les estructures de poder franquistes a Roses (1969-1979), a càrrec de Josep Maria Barris, arxiver municipal de Roses

: Conferència: La fi d'una dictadura. La dissolució de les estructures de poder franquistes a Roses (1969-1979), a càrrec de Josep Maria Barris, arxiver municipal de Roses 10 d'octubre a les 19.30 H: Taula rodona: La Junta Gestora de Roses i l'arribada de la democràcia, amb la participació d'alguns membres de la junta gestora

Totes les activitats es faran a la sala d'exposicions de Ca l'Anita.

Enguany, coincidint amb el 40è aniversari dels ajuntaments democràtics, es començarà recordant com van ser el pas de les institucions franquistes a les primeres eleccions, posant especial èmfasi en la comissió gestora de veïns que va pilotar l'Ajuntament entre 1978 i 1979.

