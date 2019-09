Cent dies de govern quatripartit actiu però amb el programa pendent

Els governs municipals, constituïts el 15 de juny passat, aviat fan els 100 primers dies de govern i és inevitable, i necessari, fer un balanç. Feia dotze anys que a Figueres no es produïa un relleu com l'actual. A més d'un canvi de color polític, per primera vegada, governa un pacte a quatre (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres), d'ideologia d'esquerres i deixant a l'oposició la força més votada.

Una sessió d'investidura sense precedents preveia el que seria un mandat intens. Com és costum, l'oposició critica la manca de mesures en aquests primers dies i reclama la presència d'un pla de govern. Aquest, per la seva banda, demana paciència i, amb confiança, fa un balanç positiu. L'alcaldessa Agnès Lladó considera que s'ha de tenir en compte que «hem entrat amb zero col·laboracions, hem hagut d'anar posant-nos al dia de totes les àrees i ens hem trobat moltes sorpreses pressupostàries». Per al cap de l'oposició, Jordi Masquef, això es tracta d'«una cortina de fum» per justificar la inacció des que van entrar.

El Govern transmet la intenció de donar a conèixer públicament el seu propi balanç la setmana vinent. Sobre el pla de govern, que serà el manual de treball dels pròxims quatre anys, asseguren estar treballant-hi des del principi del mandat, fent consensuar les quatre propostes polítiques dels partits i que estarà a punt a finals de mes.

S'han convocat cinc sessions plenàries des de l'inici del mandat –quatre al juliol i una al setembre– i hi ha previst que hi hagi aviat alguna extraordinària més. L'equip de govern s'ha justificat en diverses ocasions que es deu, per una banda, a la necessitat d'organitzar el nou equip i, de l'altra, a la situació en què s'han trobat l'Ajuntament. En qüestió d'organització, els plens han aprovat la creació de cinc càrrecs de confiança –un pendent d'incorporar-se, previst en el pressupost de 2020–; la renúncia de dos regidors de l'oposició (Ramon Cos –JxF– i Toni Pérez –Cs–); i la continuació de tràmits administratius.

Pel que fa a qüestions polítiques, destaca la demora de l'ampliació d'àmbit turístic a tota la ciutat; la moratòria en l'ordenança de terrasses o la rescissió del contracte d'enllumenat públic «perquè els imports estaven equivocats i no fos que es presentés algú i l'haguéssim d'indemnitzar», va explicar en el seu moment el vicealcalde Pere Casellas, que assegura que ja s'està treballant en el nou.

Seguretat, civisme i neteja

Si existeix un tema de consens a Figueres, és la necessitat d'actuacions urgents en matèria de seguretat i neteja. Tant el govern sortint com l'entrant parlen de plans de xoc per revertir la situació. S'han incorporat a la Guàrdia Urbana les places previstes a l'anterior mandat, s'han fet controls exhaustius a la zona oest de la ciutat i Casellas ha presentat la proposta de crear un servei de vigilants comunitaris, contractats a través del SOC, com un suport per al compliment de les ordenances.

El regidor creu que existeix una relació directa entre la seguretat, l'incivisme i la neteja. És per això que des del govern han ideat un pla de xoc de neteja que pretén solucionar les mancances que té la ciutat en aquest tema. De moment, la dar­rera mesura ha estat prorrogar un any més el contracte amb Ecoserveis, empresa actualment encarregada del servei.

Educació i Serveis Socials

El regidor d'Educació, Josep Alegrí, declarava en una entrevista a aquest setmanari la decisió del govern de descartar l'antiga presó com a seu de la nova Escola Carme Guasch «per la complexitat d'adequar un antic centre penitenciari a una escola, el pressupost es disparava». Tot i que des del Govern asseguren haver «desencallat» aquest tema tan cabdal per a l'escola, resta l'aprovació de la Generalitat per a la nova ubicació. El director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, en una visita recent a Figueres, va reconèixer que el canvi d'ubicació «encara no és definitiu» perquè està pendent una modificació urbanística que ha d'aprovar l'Ajuntament.

Cultura

Segons informen des del consistori, l'Àrea de Cultura és la que, «simplement per continuar funcionant», explica el regidor Alfons Martínez, s'han hagut de fer modificacions de crèdit d'altres partides «per intentar arribar a finals d'any». Martínez explica que «en data de finals de juny, el pressupost estava minvat en un 90%». Per això, entre altres, es van retirar els 25.000 euros de subvenció a l'empresa del cinema Las Vegas.

Urbanisme i mobilitat

El responsable de l'àrea i portaveu de Canviem Figueres, Xavier Amiel, lamenta que des de l'Àrea d'Urbanisme, «aquests últims dotze anys no s'ha fet gairebé res i això fa que hi hagi mancances, tant d'equipaments, com de revisions de plans parcials i, evidentment, del POUM». En aquest sentit, el govern assegura haver-se posat a treballar-hi. Recentment es desistia del contracte del tècnic en cap de l'Àrea de Serveis Urbans i el regidor mostrà la seva intenció de contractar un arquitecte com a càrrec de confiança per avançar en aquest tema «vital» per a Figueres.

Respecte a la mobilitat, el govern va proposar un pla sobre l'aparcament regulat (zones blava i verda) que suposava una reducció de preu i ampliar l'accés d'ús. A més, han realitzat un gran canvi en una de les principals artèries del centre de la ciutat: l'obertura al trànsit del carrer Sant Pau. Amiel assegura que «totes les accions han de convergir en el que ens hem compromès: abans d'acabar el 2020, tenir un nou pla de mobilitat». En relació a la sostenibilitat, la regidora Ester Marcos diu que s'està treballant a potenciar l'ús de la bicicleta provocant la convivència amb cotxes a quatre artèries de la ciutat, en les quals es limitarà la velocitat a 30 km/h.

Feminisme

La lluita que sap de solucions lentes és el feminisme. Una postura política que, per primera vegada, un govern figuerenc s'atreveix a representar, amb una regidoria concreta i des de la pròpia alcaldia. En 100 dies només, s'ha conegut una mesura, però aixecar una prohibició que afecta la meitat de la població, sempre és un avenç. Encara que sigui el topless a piscines.





Actuacions els 100 primers dies de govern

Les frases



Agnès Lladó, alcaldessa (ERC): «La valoració dels 100 dies és positiva. Aquest govern ha demostrat que es pot treballar de manera cohesionada encara que siguem quatre forces»

Pere Casellas, vicealcalde (PSC): Hem estat preparant un pla de govern i resolent problemes de desorganització i així i tot hem tingut temps de tirar endavant propostes»

Joselín Castellón, habitatge (Guanyem Figueres): «Aquests dies han suposat moltíssima feina. Ens hem trobat que no estava tot ben organitzat i no podíem treballar, si no ho organitzàvem abans»

Xavier Amiel, urbanisme (Canviem Figueres): «Valorem aquests 100 dies molt positivament. Tenim molta feina a fer per endavant però l'entomem de forma molt optimista»

Jordi Masquef, oposició (juntsxFigueres): «Més enllà del topless, han fet el pla de xoc de neteja, però els carrers continuen igual, i el de desbrossament d'herbes, però cada cop n'hi ha més»

Héctor Amelló, oposició (Ciutadans): «No veig que hagin construït un projecte de ciutat, tenen ideologies molt diverses i crec que això dificulta més un projecte coherent»