El tiroteig de Figueres es trasllada al Consell com una qüestió comarcal

Com a resposta al tiroteig amb tres ferits que va tenir lloc dijous al vespre a l'avinguda Vilallonga de Figueres, l'Ajuntament va anunciar l'endemà la convocatòria d'una Junta de Seguretat extraordinària. Aquesta reunió amb tots els cossos policials que tenen competències a la ciutat està prevista que sigui aquest dijous a les deu del matí. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha indicat un dels temes que té previst exposar en aquesta convocatòria: «Cal posar en evidència la necessitat que tenim de recursos humans i de recursos materials, tenint en compte que a Figueres tenim una casuística especial d'espai fronterer, que patim d'una manera greu com a primera ciutat gran que trobes quan arribes al país».

El vicealcalde, Pere Casellas, també va mostrar la seva preocupació pel succés i va remarcar que «des de la Guàrdia Urbana s'està treballant molt per combatre situacions com les que s'han viscut. Tots els cossos de seguretat comparteixen informació, amb una col·laboració impecable. Hem de reforçar els controls perquè estem a la frontera, per combatre un problema comarcal relacionat amb el tràfic de drogues».





Consell Comarcal

L'alcaldessa, en la compareixença davant dels mitjans de comunicació, on va estar acompanyada pel vicealcalde Pere Casellas i el cap de la Guàrdia Urbana, Josep Maria Riera, va voler «deixar clar que aquesta situació es pateix en l'àmbit de la comarca i en l'àmbit de país» i considera que «és important que a la comarca fem pinya per afrontar aquesta situació. Els ajuntaments volem garantir que els nostres veïns se senten segurs, i no escatimarem esforços a aconseguir-ho». En aquest sentit, va informar que demanaria a la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, que en el consell d'alcaldes [convocat el passat dilluns, 16], fos un dels punts per tractar. Al tancament d'aquesta edició encara s'estava celebrant la trobada.

Martínez havia mostrat la seva intenció de tractar en aquest consell d'alcaldes les problemàtiques de seguretat «que es poden donar a tots els municipis», per la qual cosa es planteja proposar la creació d'un grup de treball que abordi «totes aquelles problemàtiques que puguin afectar la seguretat». Des del Consell Comarcal destaquen que la voluntat de la presidenta no és emmarcar aquest grup de treball «en uns fets o problemàtiques concretes», sinó tenir una mirada àmplia per encabir les necessitats de tots els municipis de l'Alt Empordà.