La revolució quàntica arriba a Figueres

Les jornades de divulgació científica Science Needs You! (SNY!) tornen a Figueres per quart any consecutiu del dijous 19 de setembre al dissabte ?8. El tema d'aquesta edició és la física quàntica i les seves aplicacions tecnològiques. L'Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC), en col·laboració amb les filials de Tecnologia i de Física de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), ha programat més d'una desena d'activitats amb científics i professionals de primer nivell per apropar la ciència a tots els públics.

Figueres i comarca



La SNY! s'implica amb la ciutat i la vol fer partícip de les jornades. Així, diferents espais culturals de Figueres i l'Escala seran l'escenari de les ponències i activitats com el Teatre Museu Dalí, l'Auditori Caputxins o el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries.

Per fer reflexionar la joventut en la ciència, aquest estiu es va organitzar un concurs de poesia. Sota el lema Acció Poètica Quàntica, joves d'entre 14 i 17 anys podien crear frases poètiques inspirades en aspectes filosòfics relacionats amb la física quàntica com el Determinisme, el Concepte de consciència, la Influència de l'observador en el sistema observat, o el Concepte de realitat.

La frase poètica guanyadora es plasmarà com un grafit en una paret de Figueres; la segona en una paret de l'Escala, i les altres tres finalistes, a passos de vianants de Figueres. El lliurament de premis és aquest dimarts 17 a la Biblioteca Fages de Climent.

La quarta edició de la SNY! tancarà el dissabte 28 de setembre a tres quarts de deu del vespre amb la companyia teatral de l'Alt Empordà La Llarga. Aquesta representarà una lectura dramatitzada d'Alejo Sevis al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries (l'Escala).

Partida



Les jornades SNY! compten amb 6.000 euros de l'Ajuntament de Figueres, 5.000 menys que en altres edicions. Aquesta partida va ser aprovada fa unes setmanes al darrer ple municipal. El regidor de Cultura, Alfons Martínez, definia el SNY! com una «prioritat» per al govern. L'ACDIC, des de fa quatre anys, organitza a la ciutat les jornades SNY! i tenien previst realitzar-la com cada any. Quan es van assabentar que aquest any no es preveia una partida pressupostària, van mostrar la seva preocupació al consistori i aquest va fer una modificació del pressupost.

SNY! ret homenatge a Curie, Meitner i a les científiques marginades per la història

En reconeixement de Marie Curie, Lisa Meitner, i altres dones marginades a la història de la ciència, l'ACDIC dedicarà una taula rodona en aquest SNY!

Malgrat que estrictament no van fer recerca de forma directa en física quàntica, tant Marie Curie com Lise Meitner van ser dues precursores de la quàntica moderna, ja que des de la seva recerca van portar avenços espectaculars en física atòmica i nuclear. Marie Sklodowska Curie va descobrir el radi, compartint el premi Nobel de física el 1903 amb Henri Becquerel i el seu marit, Pierre Curie. Posteriorment, encara va ser la primera persona a guanyar un segon Nobel, el de química, el 1911, i fundà a París el cèlebre Institut del Radi, el 1914. Mai va ser escollida per a l'Acadèmia de Ciències de França, en un clar exemple de discriminació de la dona. La recerca sobre la fissió nuclear de Lise Meitner encara va ser més marginada: tot i formar part essencial del grup de recerca que la va descobrir, no va rebre el premi Nobel, en un altre clar exemple de masclisme en el món de la ciència. Tant Curie com Meitner van ser dues pioneres en la recerca en el món atòmic, quan la física s'endinsava en allò minúscul. L'entrada al món de la quàntica era qüestió de temps.



El Programa