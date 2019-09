Protesta al ple de l'Escala contra el conveni amb la gossera de Figueres

Membres i simpatitzants de l'associació l'Anxova Peluda van protestar ahir durant el ple de l'Escala, en el qual es va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal per la recollida d'animals abandonats amb la gossera de Figueres. L'entitat es va crear fa sis anys i ha «vetllat» per «evitar» que els animals acabin en aquesta protectora, que «acumula molts anys de denúncies per mala gestió i condicions indignes».

L'entitat ha aconseguit recollir més de 3.200 firmes contràries al conveni entre l'Ajuntament de l'Escala i el Consell Comarcal a través del portal Change.org. La presidenta de l'Anxova Peluda, Elsa Barriga, recorda que l'associació l'Anxova Peluda es va reunir al gener amb l'equip de govern i es va plantejar la possibilitat de formalitzar un conveni a tres bandes on estigués inclosa la residència canina per poder disposar d'un terreny amb gàbies. També demanaven que la Policial Local disposés d'un lector de xip, així com d'una gàbia per a emergències. Actualment l'entitat treballa amb cases d'acollida, estan saturats i necessiten espai. «Només demanem facilitats per poder seguir fent la feina, no volem subvencions», insisteix Barriga.

Entre els suports que ha recollit l'associació destaca el de l'actriu Montserrat Carulla, Creu de Sant Jordi de la Generalitat.

L'Anxova Peluda considera que la decisió de l'Ajuntament que ahir es va aprovar atempta contra un tracte «just» i «humanitari» envers els animals abandonats. A més, asseguren que «menysprea» la feina de les entitats locals.



Dures crítiques d'ERC



De fet, una de les intervencions més dures va ser la de la portaveu del grup d'ERC, Etna Estrems, durant la qual va demanar no aprovar el conveni per una qüestió «d'humanitat» donades les condicions de la gossera de Figueres.

Segons va explicar el regidor de Serveis, Robert Figueras, fa quatre anys l'Ajuntament no va renovar el conveni amb el Consell perquè la protectora només oferia serveis entre setmana i «no era l'adient». En aquests tres anys d'impàs, va assegurar que han mantingut converses per trobar una solució, però que el responsable de la residència canina no estava disposat a fer les inversions que requeria un conveni a tres bandes. Figueras va recordar que el conveni aprovat té vigència d'un any i va criticar que del tràmit se n'hagi fet «un tema polític». Va assegurar que la situació de la protectora ha canviat, ja que ofereixen un servei més ampli i que estaven obligats per llei a tenir el servei derivat a alguna protectora o bé licitar-lo.