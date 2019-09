Mémora obre el tanatori de Roses, dissenyat amb espais amplis, enjardinats i lluminosos

El nou tanatori de Roses s'inaugurarà aquest dijous, 19 de setembre, després de deu mesos des de l'inici de les obres. L'empresa Mémora Servicios Funerarios SL, que ha construït aquest equipament, s'ocupa de la gestió i explotació del servei, amb una concessió per a trenta anys.

Xavier Poch, director general de l'empresa a Girona, assenyala que, «en aquest moment, Roses és de les poblacions de mida mitjana que no disposa de tanatori a la demarcació. En general, la província de Girona és una zona molt ben equipada en aquests espais». També recorda que «tot i que Figueres no és lluny, aquest tanatori també pot donar servei a escala comarcal, sobretot als pobles pròxims». Segons el director general de Mèmora, «està previst que hi hagi entre 100 i 120 usuaris l'any. Són tres a la setmana. Però la demanda és puntual i urgent, i, per tant, cal sobredimensionar-lo. Pot passar que hi hagi dues sales ocupades i se'n necessiti una tercera».

A més de les tres sales de vetlla, la instal·lació disposa d'una zona de recepció, un oratori amb capacitat per a 188 persones, sala de tanatopràxia, àrea administrativa, lavabos i magatzem. «El crematori no estava previst en el projecte, i caldrà seguir utilitzant les instal·lacions més properes».

Les sales de vetlla compten amb un espai d'estada, l'espai de vetlla i un jardí interior. Poch considera que «és important que la persona que està iniciant el procés de dol ho pugui fer de la millor manera possible, amb llum natural, espais amb línies planes, poc agressives». Dues de les sales són pràcticament idèntiques, mentre que la tercera és més gran, i es pot agrupar també amb la sala del costat mitjançant un panell abatible, per obtenir un espai diàfan de grans dimensions en cas que sigui necessari. La gran sala polivalent, que actua també com a oratori, disposa de llum natural, segueix la línia de la resta de la instal·lació «és amable i àmplia» i té una porta d'accés directe a l'exterior.

Pel que fa als exteriors, «l'edifici del tanatori està integrat en l'entorn. Manté una línia de continuïtat entre el cementiri i els habitatges, i es troba envoltat d'oliveres que fan de zona de transició», explica Poch. L'avantatge del tanatori rosinc és la proximitat al cementiri, «la comoditat de les famílies és molt important. Des d'un punt de vista social és un servei molt amable amb el ciutadà perquè ho concentra tot en el mateix espai».