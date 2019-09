Figueres aposta per hàbits de mobilitat més sostenibles

Promoure hàbits de mobilitat més sostenibles i segurs, potenciar un entorn saludable i relaxat o reflexionar sobre com afecta l'ús excessiu del transport motoritzat a la nostra salut són alguns dels objectius que es marca la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat. Figueres, un any més, ha decidit adherir-se a la iniciativa amb diverses activitats que començaran aquest dijous i s'allargaran fins al diumenge 22. La regidora de Medi Ambient, Ester Marcos, diu que l'objectiu és «potenciar hàbits de mobilitat sostenibles i saludables, especialment entre els més petits».

Limitació a 30 km/h

L'Ajuntament també té previst desenvolupar actuacions de caràcter permanent que implicaran canvis rellevants a la ciutat. Com, per exemple, la limitació de velocitat a quatre artèries principals a 30 km/h perquè «davant la singularitat urbanística de Figueres per dissenyar carrils bici, hem de potenciar vies on els cotxes convisquin amb les bicicletes», explica Marcos. A més, com a novetats, destaquen la Caminada popular amb mascotes i la borsa de préstec de bicicletes que permetrà la participació de tothom en les activitats, encara que no es disposi de bicicleta. «Estic molt contenta que per primera vegada s'hagin pogut reutilitzar aquestes bicicletes, que estaven destinades a seguretat viària de la Guàrdia Urbana».

Per promoure l'ús de la bici per la ciutat, a més, es crearà un punt d'avituallament itinerant per a aquelles persones que utilitzin la bici com a transport. I, amb la col·laboració de les botigues especialitzades de venda de bicicleta Olympia bicis, Cicles Surià i Edibikes, s'oferirà un descompte del 10% per la compra de bicicletes.

Accés tallat a la Rambla

Finalment, per promoure els desplaçaments a peu, en bicicleta i l'ús del transport públic, la Rambla de Figueres romandrà tancada a la circulació els dies 20 i 21 de vuit del matí a vuit del vespre, i només es permetrà l'accés del transport públic (bus urbà i taxis) i del veïnat amb guals. La regidora indica que s'ha decidit per la principal via de la ciutat perquè «volia que fos un carrer que no s'hagués tallat mai abans i que es notessin els seus efectes».

Altres municipis de la comarca també s'han adherit a la Setmana Europea de la Mobilitat. Es poden consultar algunes de les activitats programades a la pàgina 19 d'aquest número.