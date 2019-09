Cau un tros de formigó de la torre del rellotge de l'església de Roses

Diumenge a la tarda va caure un tros de formigó del llindar de la part de dalt de la torre del rellotge de l'església de Santa Maria de Roses, segons ha informat el regidor de Seguretat, Joan Plana.

Segons apunta Mossèn Josep Puig «El ferro s'hauria rovellat i separat del formigó, i amb els processos de dilatació, el material es va esquerdar i va acabar caient al carrer». El Mossèn reconeix que «hauria pogut fer mal a algú», però per sort no hi havia cap persona al carrer i no s'han de lamentar ferits.

Policia Local de Roses i Bombers es van desplaçar al lloc dels fets, per a netejar, retirar els blocs que poguessin amenaçar de perill i assegurar la zona.

Aquest matí, tècnics i professionals del Bisbat de Girona han valorat econòmicament la restauració d'aquesta part de la torre. Davant els costos de reparació, Mossèn Josep Puig sospita que la parròquia probablement haurà d'assumir alguna part d'aquest pressupost.