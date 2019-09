L'Hospital de Figueres diu que ja va investigar el cas de la «discriminació» d'una pacient per parlar en català

L'Hospital de Figueres ha assegurat que ja va obrir una investigació per a la reclamació d'una pacient que els denunciava per "discriminació" i "vexació" d'un professional desprès que aquesta se li adrecés en català. En aquest sentit, el centre ha recordat que ja es van disculpar amb la pacient i consideren que es tracta d'una "situació mal resolta per part del professional" que va derivar a una "escalada verbal".

En paral·lel, el centra ha anunciat que la Plataforma per la Llengua no s'ha posat en contacte amb l'hospital ni amb la Fundació Salut Empordà (que és qui el gestiona) per demanar cap reunió. Per últim, el centre sanitari ha recordat que treballa per preservar els drets lingüístics dels usuaris i per això agraeixen que els notifiquin les queixes "per millorar la prestació del servei".