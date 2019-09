Front comú dels alcaldes de l'Alt Empordà per lluitar contra els problemes de seguretat

El Consell d'Alcaldes de l'Alt Empordà ha acordat aquest dilluns la creació d'un grup de treball per abordar i lluitar contra els problemes de seguretat a la comarca. La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, ha explicat que la proposta ha estat ben vista pels representants dels diferents municipis i que ara s'haurà d'acabar de perfilar qui en forma part. Paral·lelament, Figueres i la Jonquera (Alt Empordà) han acordat també celebrar una junta de seguretat conjunta per fer front als problemes transfronterers i relacions amb el tràfic i cultiu de marihuana que pateixen. La capital altempordanesa té prevista, precisament, una junta extraordinària per aquest dijous arran del tiroteig que hi va haver a la ciutat la setmana passada. Tant Martínez com l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, han reclamat a les administracions i als cossos policials més recursos per combatre els fets delictius.

Front comú dels alcaldes de l'Alt Empordà per combatre els problemes de seguretat a la comarca. Arran del tiroteig de Figueres de la setmana passada, l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, ha demanat al Consell d'Alcaldes que s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda fixar una estratègia conjunta per combatre-ho.

La proposta que s'ha posat sobre la taula i que ha comptat amb els consens dels batlles ha estat la creació d'un grup de treball per abordar aquesta problemàtica. "L'espai" de treball estarà obert a tots els representants municipals i no només debatrà assumptes relacionats amb el tràfic i cultiu de droga sinó que també s'hi inclouran altres casuístiques com el top manta o problemes que es produeixen en festes majors.

La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, ha dit que s'ha optat per aquesta figura perquè és un tema que requereix temps i tota l'atenció i que, per tant, no es pot abordar en un consell d'alcaldes convencional.



Més recursos



Martínez i Lladó també han reclamat a les administracions i als cossos policials més recursos per poder afrontar els fets delictius que pateixen per la seva situació fronterera. "Sovint ens sentim oblidats i sembla que no se li dona la importància que té a aquesta frontera", ha insistit Martínez, que també és alcaldessa de la Jonquera.



Junta de seguretat conjunta



En aquest sentit, els dos municipis han acordat celebrar una junta de seguretat conjunta, precisament, per debatre i intentar resoldre les problemàtiques comunes que tenen. De moment, Figueres n'ha convocat una d'urgència per aquest dijous al matí per tractar el tiroteig que hi va haver la setmana passada a l'avinguda Vilallonga.



El tiroteig a Figueres



Els fets van passar dijous a la nit en aquest punt, just a tocar del pas a nivell del tren. Un grup d'entre quatre i cinc persones va obrir foc contra diverses persones. Almenys un dels sospitosos –encara pendents de localitzar- portava una arma llarga. Després de ferir tres persones, els atacants van marxar en cotxe fins a la zona comercial de Vilatenim, on van abandonar el BMW que conduïen i van fugir en direcció Roses amb un Renault Clio.

La principal hipòtesi amb la qual treballen els investigadors és que es tracti d'una revenja pel control del tràfic de drogues. Lladó ha dit que el cas continua sota investigació policial.