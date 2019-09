«Vilafant i Figueres tenim una clara voluntat d'acord en diferents temes»

Consol Cantenys afronta un nou mandat a l'Ajuntament de Vilafant, en representació del PSC, amb un equip de Govern de cinc regidors, la mateixa representativitat que té ERC, el principal grup de l'oposició. Ciutadans en té dos i Junts, un.

Vostès governen en minoria, la qual cosa fa que el mandat municipal depengui molt del diàleg i l'entesa amb l'oposició.

Efectivament, és així. Des del primer dia, la nostra voluntat ha estat parlar amb tothom. En l'anterior mandat tampoc teníem majoria absoluta, però vam poder treballar bé amb diàleg i tirant endavant tots els projectes que eren beneficiosos per al municipi. No hi ha hagut res que ens faci sospitar que no serà així. Ens vam reunir amb tots per plantejar-los quin rumb volíem seguir. S'ha obert la participació dels grups a totes les comissions de treball de l'Ajuntament. Crec que és una manera de treballar adequada si tenim en compte que nosaltres i ERC, per exemple, tenim el mateix nombre de regidors. I els altres grups, encara que més minoritaris, segur que tenen coses a aportar. De fet, en els programes hi havia molts punts de coincidència. El següent pas serà delegar presidències de comissions als diferents grups.

Faran reunions més sovint amb l'oposició?

Convocarem juntes de portaveus trimestrals per tal que tothom estigui al cas de l'evolució municipal.

Damunt la taula tenen el projecte del nou Pla General. En quina situació es troba?

El període d'al·legacions públiques es va acabar. En vam rebre una vintena. Estem acabant de rebre els informes de les diferents administracions. A finals de setembre, quan ho tinguem tot, l'equip redactor ha d'analitzar les propostes i, al mateix temps, es posarà en marxa una comissió de seguiment del Pla General.

Hi ha previsió d'acabament per a la seva aprovació final?

Tenim molta feina feta, ja des dels anteriors mandats amb l'aprovació inicial superada. Ara queda una altra part feixuga, sobretot per tractar com cal les al·legacions. La voluntat és que entri en vigor en aquest mandat.

Com està el tema del tram de la carretera del Manol fins al terme de Borrassà?

En principi, la Diputació de Girona està redactant el projecte tècnic. Vam treballar en alternatives per decidir quina era la millor. Estem a l'expectativa, no hem vist res encara. Fer el primer tram era fàcil, aquest que queda ja no ho era tant.

Com és que no hi va haver un projecte conjunt del vial, encara que fos per fases?

Això és el que també ens vam preguntar nosaltres. La manera com es va fer no va ser correcta. Hauríem entès una divisió en fases, però amb un projecte definitiu definit des de bon començament. El gran problema d'aquesta carretera és el Manol i els seus desbordaments en el passallís.

L'Àgora de la zona esportiva està molt avançada.

Estarà acabada aquesta tardor. Serà un espai polivalent molt útil, principalment per a les activitats esportives.

Continuen parlant amb Figueres pel tema de la millora del transport urbà?

Sí, i crec que amb bona sintonia. Hi ha una clara voluntat d'acord en diversos temes. El transport és un dels prioritaris. hem recuperat els treballs fets fa cinc anys, quan ja teníem un acord conjunt entre els dos ajuntaments, Teisa i la Generalitat per resoldre el tema del transport de la corona urbana de Figueres. Ara hi ha dues línies de Fisersa que entren a Vilafant, però amb uns horaris i temps de pas totalment ineficients. Crec que Figueres té clar que ha de reordenar el transport públic per donar un millor servei a la seva àrea urbana.

També la Biblioteca.

Sí, hi ha un pla de ciutat. Figueres necessita una segona biblioteca i nosaltres la primera. N'hem de parlar per definir-ho.