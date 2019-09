El grup de Figueres d'Alcohòlics Anònims festeja el seu primer aniversari

Alcohòlics Anònims (AA) de Figueres ha celebrat aquest dissabte, 14 de setembre, una jornada informativa amb motiu de la celebració del seu primer aniversari com a grup constituït a la capital altempordanesa. La trobada ha tingut lloc a la seva seu, que es troba a l'edifici de la Fundació Clerch i Nicolau, al carrer Nou, i la idea dels seus responsables ha estat, principalment, donar a a conèixer el programa de recuperació i l'activitat del grup Tramuntana 24, nom amb què s'ha batejat aquesta secció de la institució AA.

En la jornada, han intervingut quatre persones, dos homes i dues dones, per parlar de les seves experiències personals als assistents que omplien la sala. En ser anònims, ens reservem de fer ús de cap nom. Un d'ells ha conduït l'acte, explicant què és el moviment AA i convidant els companys de taula a parlar. Les dues dones s'han presentat com a alcòhòliques i han compartit amb el públic, gairebé tots membres d'AA, de quina forma van arribar a l'entitat quan -i van coincidir en aquest extrem- van adonar-se que havien "tocat fons". L'altre representant a la taula ha parlat des de la seva pròpia pell com viu un familiar d'una persona alcohòlica.

En acabar els parlaments, i en un ambient distès i de companyonia, els assistents han conversat al pati, gaudint d'un berenar de celebració al porxo interior de la Fundació Clerch i Nicolau.

L'entrada al grup d'Alcohòlics Anònims és lliure i gratuïta. Hi pot anar tothom que ho necessiti, sense cap mena d'afiliació ni política, ni religiosa, ni ideològica... La Fundació Clerch i Nicolau es troba al carrer Nou número 53 de Figueres. Les reunions es fan cada dijous, de les 19.00 a les 21.00 hores. El segon dijous de cada mes les reunions estan obertes a tothom.

En les dues hores dels dijous que el grup d'Alcohòlics Anònims es troba a la seva sala, els familiars també tenen la possibilitat de compartir les seves experiències i de parlar de les seves situacions personals en un grup també constituït, i que es denomina Alanon.

El Setmanari de l'Alt Empordà prepara un reportatge en què s'aprofundeix sobre la realitat de les persones que han trobat en Alcohòlics Anònims la seva via de salvament. Per a un alcohòlic, el grup és com la insulina per a un diabètic, tal com han reconegut les persones que s'han trobat en la celebració del primer aniversari d'AA Tramuntana 24.