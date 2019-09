El nou PUOSC destina 90 MEUR als municipis de menys de 5.000 habitants

El nou Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) 2020-2024 destina una línia específica de 90 milions d'euros (MEUR) a inversions als municipis de menys de 5.000 habitants. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha presentat la convocatòria que preveu destinar, en total, 250 MEUR perquè els municipis facin noves infraestructures, equipaments o creïn serveis de competència municipal. La consellera ha destacat l'esforç de la Generalitat per "tornar a impulsar inversions al món local" i ha recordat que el darrer PUOSC va ser l'any 2012. Budó detalla que l'aportació de l'Estat "es va anar reduint" des del 2002 "tot i que hi està obligat" i que des de fa set anys hi destinen "zero euros". "Poder recuperar aquesta eina és molt important, i prova d'això és l'èxit de convocatòria", ha exposat la consellera que subratlla que a l'acte a Girona hi ha assistit 300 alcaldes, regidors i tècnics municipals.

Al juliol el Govern va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de les línies de subvenció del PUOSC 2020-2024 i aquest dijous la consellera la Presidència n'ha explicat el detall a càrrecs electes i tècnics de les comarques gironines. La nova convocatòria invertirà 250 MEUR al món local repartits en dues línies, una de 160 MEUR que es destinen a un programa general d'inversions i una línia específica de 90 MEUR que serviran per finançar projectes de municipis o nuclis de població de menys de 5.000 habitants.

La consellera ha subratllat que aquesta dotació "extraordinària" per a poblacions petites busca el "reequilibri territorial". "Es pretén que puguin afrontar inversions que, sense el programa, serien difícils d'assumir per municipis d'aquesta mida perquè o la capacitat inversora és menor", ha destacat Budó.

Es tracta de la primera convocatòria del PUOSC des del 2012. "Des d'aleshores no hi havia hagut inversions de la Generalitat en el món local i, set anys després, podrem recuperar una eina molt important", ha detallat la consellera.

Meritxell Budó subratlla que hi ha hagut dos factors que han impedit la convocatòria al llarg d'aquest temps. D'una banda, la crisi econòmica que "no ha permès" que el Govern dotés el programa però, de l'altra, la desinversió de l'Estat. La consellera subratlla que, tot i que el govern espanyol hi "està obligat", des de l'any 2012 aporta "zero euros" i afirma que aquesta "realitat" ha influït en el fet que no es poguessin dur a terme convocatòries abans.

La primera línia de subvencions està destinada a les inversions i la dotació màxima per municipi és de 250.000 euros. La segona línia de subvencions està destinada per a acció territorial a municipis petits i nuclis de població reduïda i la dotació màxima per municipi és de 120.000 euros.

En el programa general d'inversions, hi poden optar la totalitat dels ens locals: 947 ajuntaments, 41 consells comarcals i 65 entitats municipals descentralitzades. En el programa de municipis petits i nuclis de població menors de 5.000 habitants hi poden optar 737 ajuntaments (que representen el 78% dels municipis), un consell comarcal i 64 entitats municipals descentralitzades. A les comarques gironines, en aquest segon apartat, s'hi inclouen 219 municipis, set Consells Comarcals i una entitat municipal.

Les actuacions i despeses subvencionables pel PUOSC són aquelles destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional, la millora d'equipaments i infraestructures municipals que formin part d'una estratègia de desenvolupament territorial, inversions per tenir una gestió més eficient de recursos del municipi, actuacions de prevenció de riscos naturals, de millora de la connectivitat tecnològica, destinades a serveis públics o a serveis supramunicipals.