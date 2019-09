La sobresaturació de l'Anxova Peluda fa que hagin de tancar la porta a més gossos

La Protectora d'Animals Anxova Peluda, de l'Escala, ha arribat al 100% d'ocupació. La setmana passada, la junta de l'Associació va emetre un comunicat en què expressava la seva preocupació en veure que no es podien fer càrrec de més animals per la manca de cases d'acollida.

A dia d'avui l'Anxova Peluda s'està fent càrrec de 20 gossos adults més sis cadells d'una podenca que va parir la setmana passada. Des de l'entitat expliquen que el seu cas és urgent, i que necessiten formalitzar l'acollida d'algun dels gossos adults de mida gran dels quals fa temps que s'ocupen. «No tenim cap refugi ni cap lloc on posar els gossos. Estem saturades», diu Amandine Garriga, una membre de la junta de l'Associació, juntament amb Etna Estrems, Elsa Barriga i Ona Carreras.



No tenen suport del consistori

Fa quatre anys que l'Escala no té conveni amb cap protectora d'animals, després que se'ls acabés el contracte amb la gossera de Figueres. Com que oficialment no hi ha cap òrgan competent que es faci càrrec d'aquest tema, quan una persona truca a la Policia Local per comunicar que s'ha trobat un gos abandonat, aquests deriven la incidència a l'Anxova Peluda.

Des de l'entitat apunten que l'Ajuntament no els ha donat cap subvenció per tirar endavant la seva causa. A més, denuncien que la Policia Local no té ni lector de xip, ni corretja ni un espai a dins de les dependències per guardar els gossos durant unes hores. «Si tan sols tinguessin això, ens ajudarien moltíssim a la nostra tasca», diuen des de la junta.

Per donar un espai als animals, les voluntàries expliquen que l'única solució és que se sumin més famílies disposades a convertir-se en una casa d'acollida.



Un estiu ple d'abandonaments

La sobresaturació de l'entitat s'explica, en part, per l'abandonament massiu de gossos que s'ha viscut aquest estiu. «Durant tot l'any s'abandonen gossos, però aquest estiu ha estat extrem. Hem rebut molts gossos abandonats i maltractats», apunten. A això, se li suma el factor que, a l'estiu, la gent no adopta amb tanta freqüència ja que marxa de vacances.

«De cada vint trucades que rebem, deu són per regalar el gos, vuit per notificar abandonaments i dues per adoptar», concreten. Respecte als gossos que es troben, el primer pas que fan els voluntaris és comprovar si porta xip. Si en porta, és fàcil contactar amb els propietaris. Pel que fa als cadells petits, en un període mitjà d'uns deu dies se'ls sol trobar una família, tot i que amb els de més edat és més complicat. Fins ara, qualsevol animal que els arribava podia ser enviat a tres llocs diferents, depenent de les necessitats de cada un d'ells: a cases d'acollida, a dues residències canines amb les quals tenen conveni o bé a un espai exterior vigilat.

Des de l'entitat destinen molts d'esforços a fer visibles tots els animals que els arriben. De fet, és fàcil veure tots els que entren a la protectora fent una ullada a les seves pàgines d'Instagram o Facebook. Des de l'entitat animen els interessats a contactar amb ells per demanar més informació de les situacions concretes de cada un dels seus peluts.