La reforma del Cau de Vilafant obre l'entorn de l'església per crear un nou espai públic

Per als veïns de Vilafant que faci temps que no han passat per l'entorn de l'església, la sorpresa pel canvi que ha fet aquest espai en poc temps pot ser majúscula. Després d'haver reurbanitzat el carrer Figueres amb una pavimentació agradable per als vianants i més elements de control circulatori per als vehicles, l'Ajuntament ha tirat endavant la reforma de l'antic Cau per convertir-lo en un espai polivalent obert que, al mateix temps, ret homenatge a l'ofici més reconegut del poble: el dels rajolers.

I és que els rajols, impecablement col·locats, són els protagonistes de la reconversió d'aquest espai públic que, d'aquí a ben poques setmanes, permetrà fer la volta perimetral a l'església de Sant Cebrià amb diferents punts per seure, prendre el sol o estar sota la pèrgola que tindrà coberta vegetal un cop creixin les plantes enfiladisses que s'hi han de plantar.

«La veritat és que el dibuix del projecte ja ens feia veure que podia quedar un espai molt atractiu, però ara que ja comencem a veure el resultat definitiu de l'obra, podem parlar ben bé d'un pas endavant important per a la revalorització urbanística del nucli antic de Vilafant», explica l'alcaldessa, Consol Cantenys.

Construccions Guardiola, l'empresa adjudicatària d'aquesta obra, ha convertit un pati tancat en una plaça acollidora basada en maons tradicionals col·locats en sardinell. «Realment estem davant d'una obra singular», apunta l'arquitecte municipal, Lluís Gratacós.

El projecte, redactat per l'arquitecte Martí Franch i el seu equip, té un pressupost de 305.417 euros. Aquests diners provenen de la meitat de l'import que la Generalitat va pagar a l'Ajuntament per a la construcció del pavelló poliesportiu. L'altra meitat s'ha invertit en l'adequació de l'espai cobert Àgora.



Espai polivalent



L'antic Cau, també rehabilitat, oferirà un espai tancat polivalent d'uns 66 metres quadrats per fer-hi activitats. El local es complementarà, en un futur, amb l'edifici de la Rectoria. Aquest equipament està definit després d'haver estat impulsat per un procés participatiu. «Després del carrer Figueres i de tota l'obra del Cau, haurem de començar a pensar a executar el projecte de la Rectoria –diu Cantenys–, però hem de ser prudents i esperar a tenir el finançament adequat, ja que necessitem uns vuit-cents mil euros per tirar-ho endavant».

El futur de la Rectoria



A la Rectoria hi han d'anar sales per a activitats municipals i de les entitats del poble. A la part de baix s'hi obrirà un espai per a la gent gran i, a l'altell, hi haurà una sala de reunions. «A més, podrem obrir el pati de la rectoria per comunicar-lo amb el Cau per donar continuïtat al conjunt», afegeix l'alcaldessa.

L'estrena de les obres del Cau és prevista per a aquesta tardor. Encara falten alguns detalls d'il·luminació, pintura i mobiliari, però la transformació d'aquesta part del nucli antic ja és una realitat.