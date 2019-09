Una nova comissió es farà càrrec de la nomenclatura de vies i espais públics

El projecte, que va néixer durant el passat mandat però s'ha impulsat en els darrers mesos, té l'objectiu d'establir un nou òrgan que es faci càrrec de tot allò que fa referència a la nomenclatura de vies i espais públics d'arreu del municipi.

D'entre les tasques que seran competència de la nova comissió en destaquen algunes com ara: fixar noms per espais que encara no en tenen; reformular la nomenclatura de vies que s'assemblen, com ara carrer Paul Gauguin i carrer Ramal de Paul Gauguin; posar noms de personalitats il·lustres en vies públiques; fomentar els noms femenins; i reformular aquelles denominacions que no concorden amb els valors que es volen transmetre des del consistori. A part d'això, també hauran de tenir cura de protegir la toponímia pròpia del poble, ja que és reflex de la història municipal.

Tot i que l'última responsabilitat a l'hora de canviar noms serà sempre de l'Ajuntament, l'òrgan ha de servir per fomentar la participació ciutadana.