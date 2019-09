L'episodi de pluges ha estat menys intens del previst i no s'han registrat incidències

L'episodi de pluges d'aquesta matinada ha estat menys intens del previst i no s'han registrat incidències. Les precipitacions més intenses han caigut sobre el mar, de forma paral·lela a la costa. Rius i rieres es troben en situació de normalitat però es manté l'alerta del pla Inuncat durant el dimarts, segons ha informat Protecció Civil, que s'ha reunit aquest matí a primera hora i segueix l'evolució de les pluges, que poden ser fortes en les properes hores. Tampoc hi ha problemes en els operadors de transport ni incidències viàries, segons el Servei Català de Trànsit. De fet, els Bombers només han rebut 8 avisos durant la nit, i cap d'ells de gravetat. A Barcelona ciutat han fet només 7 sortides per filtracions d'aigua en quadres elèctrics i en terrats, majoritàriament.

Amb tot, les pluges han estat abundants al litoral central. A l'estació del Port de Barcelona s'han acumulat fins a 24,4 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les tempestes han portat associades ratxes de vent fort, com els 67 quilòmetres per hora del Port de Barcelona o els 56 de Badalona. El mestral ha arribat fins als 57 quilòmetres al terç sud, en concret al Perelló. També s'ha registrat una activitat elèctrica important durant la matinada. Fins a dos quarts de quatre, la Xarxa de Llamps del Servei Meteorològic ha enregistrat 36.777 llamps entre núvols i 5.247 llamps de núvol a terra.

La pluja ha fet acte de presència a l'Alt empordà però de manera moderada. Aquest matí hi ha una tempesta intensa a la comarca del Berguedà, que pot anar acompanyada de pedra i de ratxes fortes de vent. Al seu pas pel Solsonès ha arribat a acumular 20,9 litres en 30 minuts a Lladurs. S'està desplaçant cap a l'est i pot afectar les comarques d'Osona, el Ripollès, la Garrotxa i la Selva.