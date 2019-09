Figueres reforça el paper de capital del vi de l'Empordà

El vi és un dels productes més lluïts de la nostra terra. Aquesta era la sensació de tots els que es van passejar per la Rambla de Figueres el passat cap de setmana, amb motiu de la 35a Mostra del Vi de l'Empordà.

Des del dijous, 5 de setembre, fins al diumenge, dia 8, es calcula que més de 13.000 persones van passar per l'espai, que es va convertir en l'epicentre d'una festa major centrada en el vi. Es calcula que es van vendre més de 6.000 tiquets de vins.

El públic de l'esdeveniment coincidia en el fet que és un bon marc inigualable a l'hora de contactar directament amb cellers i els productors encarregats d'elaborar el vi, i poder conèixer més especificitats sobre el producte final.

En examinar els vins oferts per cada un dels cellers participants era fàcil endevinar que l'oferta enològica de la comarca està creixent en qüestió de volum, qualitat, prestigi i visibilitat. L'exportació d'aquest preuat producte també està en auge, ja que segons la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, pregonera de la mostra, «més del 45% de vins catalans s'exporten». Aquesta dada demostra que la constància i l'esforç dels cellers que destinen tots els seus recursos i energia a apostar fermament pel producte de la terra dona bons resultats. Segons la consellera, «els estands ensenyen la nostra manera de ser i la nostra identitat a través dels vins».

Des del sector lamenten la falta de representació de cellers del Baix Empordà i coincideixen en la dificultat que els genera assistir a la Mostra durant aquestes dates, ja que coincideix amb la verema. Segons ells, aquest és el motiu pel qual enguany n'hi han participat només onze. Tot i això, els representants de les empreses asseguren que seguiran apostant per ser presents a la mostra precisament perquè el caràcter popular i obert d'aquesta atrau multitud de públic.

El dinamisme de l'acte anava més enllà de la mateixa Rambla, ja que també hi havia activitats en altres espais com la placeta baixa de la Rambla, on hi havia l'espai DO Empordà; espais municipals com el Museu de l'Empordà o el Museu del Joguet; i també es comptava amb el suport de restaurants, botigues i hotels.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, apuntava al seu discurs: «Som la regió europea amb major potencial enoturístic. Tenim vinyes, mar, muntanya, natura, cultura, paisatge, gastronomia, patrimoni, oci... Què més volem? Ho tenim tot. Tot per liderar aquest sector», i acabava amb un ferm «Figueres es mereix el títol de la capital del vi de l'Empordà. Fem que sigui possible».

Els cellers participants



Josep Cusí - Gerisena

«Hauria de ser més amplia. Si ha de ser la de la DO, hauria de ser de l'excel·lència i ara no ho és. Participem amb gust perquè és la mostra que es fa a la capital de l'Alt Empordà, perquè la gent ens conegui, que vegin que estem en el mercat i anem endavant»

«És una bona promoció per donar a conèixer els vins de la DO i ens apropa el consumidor final. Així aprenen a valorar el producte i ajuda a fomentar la cultura del vi. A nosaltres ens va bé per donar a conèixer les novetats i les visites guiades que fem»

Marta Pairó - Pere Guardiola



Ot Ucles - Espelt Viticultors

«És una manera de participar amb Figueres, capital de comarca. El que estaria bé és que hi haguessin més cellers participants. Abans hi havia més, anava bé perquè, tot i que ser una festa, es venien a tastar vins i ara sembla que hi ha més menjar que vins» Josep Serra - La Vinyeta

«És una fira popular, que s'ha professionalitzat en els últims anys, que ajuda que el vi no es vegi llunyà i elitista sino proper i apte per a tots els públics. Hi ha poques fires, almenys amb vins de l'Empordà, que englobin un espectre tan ampli de consumidors» «Seria bo poder encaminar-la més en altres dates perquè aquesta època coincideix amb la verema i als cellers petits ens suposa un problema. Aquesta mostra no és tant per obrir-te a clients nous però és familiar, és estar a casa, és com tradició»