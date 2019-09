Educació destaca una «actitud positiva» dels dos claustres que ara s'integren

Les bones sensacions van ser les protagonistes de la trobada del dimarts 3 de setembre entre el director dels Serveis Territorials d'Educació, Martí Fonalleras, i el claustre de professors del nou Institut-Escola el Bruel d'Empuriabrava. «Estic content perquè he vist una actitud positiva per part dels dos claustres que ara s'integren. Durant els següents cursos hauran de treballar per fusionar dues maneres de fer diferents, però val a dir que veig una predisposició total de les 40 persones», destacava el representant institucional.

Els centres educatius d'Empuriabrava, que fins ara funcionaven per separat tot i estar de costat, iniciaran el curs escolar 2019-2020 sota el model d'Institut-Escola. «S'han unit seguint amb la dinàmica de complementarietat que ja tenien», deia Fonalleras. Aquesta modificació suposarà que, per una banda, l'alumnat no hagi de preocupar-se per buscar un centre de secundària, ja que hi haurà continuïtat dins de les mateixes instal·lacions. Per altra banda, també implicarà que el professorat haurà de tenir una visió més àmplia. «Tot i que cada cicle tindrà les seves pròpies funcions, han de treballar com si la primària no s'acabés a 6è, ni la secundària comencés a primer d'ESO. Hi ha d'haver continuïtat gràcies a un pla d'educació comú», matisava l'exinspector d'Ensenyament.



El primer a l'Alt Empordà

El Bruel serà el primer centre educatiu amb la línia Institut-Escola a l'Alt Empordà, i el cinquè arreu de Girona, un territori en el qual feia uns deu anys que no se'n creava cap.

Respecte a altres centres que funcionen amb aquestes característiques, la valoració de la Generalitat és més que positiva. «En el cas específic de Castelló, la disposició dels centres educatius, que estan de costat, ha fet relativament fàcil la fusió,» explicava el director, afegint que «la nova edificació ja preveurà que tot l'alumnat de primària i secundària estiguin junts». Cal recordar que des del seu naixement, el curs 2008-2009, les instal·lacions d'El Bruel estan formades per barracons, a l'espera d'una escola definitiva. La reivindicació d'una edificació de maons és una reclamació gairebé històrica per a totes aquelles persones relacionades amb els centres educatius: pares, mares, alumnes i professors.



Inversió de 58.000 euros

Respecte a aquest canvi de model, la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Anna Massot, afirmava que «aquest és un model ben valorat que ajudarà a fer un impuls al centre educatiu, i hauria de donar facilitats per consolidar-lo i aconseguir, per fi, l'edifici definitiu».

La setmana passada, l'Ajuntament va organitzar una jornada per donar la benvinguda als mestres d'El Bruel. La primera dinàmica de grup va servir perquè els docents coneguessin el municipi i entenguessin les problemàtiques i maneres de viure dels seus alumnes.

Per la seva banda, l'Ajuntament del municipi ha aprofitat l'aturada de les classes durant l'estiu per dur a terme algunes reformes al pati d'El Bruel. En total hi han invertit uns 58.000 euros, repartits en la pista poliesportiva i l'equipament inclòs –46.585 euros– i la pèrgola pel sorral –11.331,65 euros –. El consistori també va aprofitar la reforma per condicionar l'exterior del centre tallant herbes i repintant passos de vianants.